Polivalente, Allex se afirma com Pezzolano no Inter: "Se adapta ao que o treinador lhe pede"

Allex soma 18 partidas, dois gols e uma assistência pelo Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

Titular de Pezzolano, Allex foi um dos principais nomes do Inter na vitória por 3 a 2 sobre o Athletic, na terça (13). O meia oriundo das categorias de base marcou o segundo gol colorado, no final do primeiro tempo, e ganhou ainda mais moral com o treinador.

Desde que estreou, em janeiro de 2026, o jogador soma 18 partidas, dois gols e uma assistência. Chama a atenção é que ele já jogou centralizado, aberto pelos lados e como lateral-esquerdo.

— Allex joga muito bem por fora e por dentro. Hoje fez o gol. É um menino que se adapta a diferentes posições, por isso pode jogar muitos jogos. Ele se adapta ao que o treinador lhe pede — elogiou o técnico uruguaio após a classificação na Copa do Brasil.

A polivalência, destacada por Pezzolano, também foi assunto com o próprio atleta.

— Eu posso fazer todas as posições que o Pezzolano me colocou, tanto na direita, na meia, no ataque. O que importa é jogar para ajudar a equipe e pela minha evolução também — respondeu Allex após a segunda vitória sobre o Athletic.