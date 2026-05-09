Pezzolano valoriza empate do Inter e explica retorno de Rochet: "Não foi precipitado"

Mesmo com um empate fora de casa, o Inter ganhou duas posições na tabela de classificação do Brasileirão — ao menos até o fim da rodada. O time de Paulo Pezzolano, que não sabe o que é perder longe de Porto Alegre há dois meses, desta vez trouxe um ponto do Paraná. Neste sábado (9), o Colorado ficou no 2 a 2 com o Coritiba, pela 15ª rodada.

Com o resultado, a equipe gaúcha chegou pela pela primeira vez na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora é 10º colocado, com 18 pontos. A próxima partida do Inter na competição será daqui exatamente uma semana, contra o Vasco de Renato Portaluppi, no sábado (16), às 18h30min, no Beira-Rio.

Antes, o time de Pezzolano recebe, também em casa, o Athletic-MG na terça-feira (12), às 19h30min, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Colorado joga por um empate para avançar às oitavas de final do torneio de mata-mata.

Logo após o apito final, o técnico do Inter concedeu entrevista coletiva no Estádio Couto Pereira. O uruguaio valorizou o ponto somado fora, principalmente por ter vindo nos instantes finais da partida contra o Coxa:

— Lamentamos os dois pontos que não ganhamos, sem dúvida. Mas como se viu o contexto, nos últimos minutos, você não quer empatar. Então, comemora esse ponto. Nós viemos buscar os três pontos e fizemos um jogo para ganhar. Seguimos a sequência, seguimos somando fora, que não é fácil. Há muitas coisas positivas — disse.

Sobre a suspensão de Victor Gabriel e Félix Torres, que levaram o terceiro cartão amarelo e estarão de fora do jogo contra o Vasco, no próximo sábado (16), às 18h30min, no Beira-Rio, o comandante do time valorizou os possíveis substitutos.

— Qualquer ausência em qualquer parte do campo é forte para qualquer time e sofrer a ausência dos dois zagueiros, obviamente se sofre. Mas os jogadores que estão, estão bem preparados. Juninho vem fazendo bons jogos, vem treinando muito bem. Clayton também. Depois Gabriel Mercado, eu acho que já está pronto já para terça-feira (contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil) — informou.

Logo após o apito final, o técnico do Inter concedeu entrevista coletiva no Estádio Couto Pereira. Flickr/Internacional / Divulgação

Retorno do camisa 1

Questionado se foi precipitada a volta de Rochet ao time titular, Pezzolano foi taxativo:

— Não. Por quê? Eu vi um bom jogo do Rochet. Eu vi que ele fez um bom jogo. Anthoni vinha fazendo bons jogos. Não o vi precipitado. Posicionalmente, o segundo gol estava bem, porque o goleiro tem que estar, por ser a bola bem fechada, tem que sair também. Mas a bola foi por detrás. Estou muito feliz com os dois goleiros. Todos os jogadores estão trabalhando muito bem e fazendo um bom trabalho — destacou.