Pezzolano vai tomar importante decisão envolvendo o ataque do Inter contra o Fluminense

Alerrandro foi titular nos dois últimos jogos da equipe. Montagem/Fotos: Inter/Twitter Reprodução e Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano vai tomar uma decisão importante envolvendo o ataque do Inter para a partida deste domingo (3), contra o Fluminense, no Beira-Rio. O uruguaio deve dar sequência a Alerrandro no comando ofensivo.

O centroavante, reserva de Rafael Borré, acumula 12 jogos pelo Inter no Brasileirão, mas em apenas quatro oportunidades foi escalado como titular. Nas demais, começou como opção no banco.

No empate diante do Botafogo, na última rodada do Brasileirão, Alerrandro atuou como titular e teve participação direta na jogada que resultou no gol de Carbonero, no empate por 2 a 2 em Brasília. Agora, diante do Fluminense, com Borré em baixa no ataque colorado e pressionado pelas declarações dadas em um podcast apresentado por sua esposa — no qual o casal criticou a postura da torcida na reta final do Brasileirão do ano passado —, Alerrandro pode ganhar sequência no time titular pela primeira vez na competição.

Vale destacar que, na vitória por 2 a 1 sobre o Athletic, pela Copa do Brasil, Alerrandro também foi escalado como titular. Assim como no jogo seguinte, diante do Botafogo, o atacante também contribuiu com uma assistência.