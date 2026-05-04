Pezzolano redefine função de Carbonero e muda estilo do ataque do Inter

Carbonero tem se afirmado como segundo atacante. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico do Inter, Paulo Pezzolano, “repaginou” o ataque colorado. Nos últimos dois jogos, o treinador consolidou uma nova dupla no setor, com Carbonero atuando mais perto do gol adversário e municiando o novo centroavante titular Alerrandro.

Até então, no esquema 4-2-3-1, o colombiano vinha sendo utilizado predominantemente como ponta-esquerda, bem aberto pelo flanco.

Agora, porém, após o empate por 2 a 2 com o Botafogo e a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o jogador vem se afirmando como segundo atacante.

Carbonero é, ao mesmo tempo, o maior driblador e o maior finalizador do Inter no Brasileirão. O atleta, aliás, de acordo com o site Sofa Score é o sexto jogador que mais arrematou a gol na competição, com 31 conclusões no total, atrás apenas de Andrés Gómez, do Vasco, Lucas Barbosa, do Bragantino, Kevin Viveros, do Athletico-PR, e Calleri, do São Paulo.

— Ele (Carbonero) é um jogador polifuncional. Pode jogar por todos os lados. Vem jogando mais pela esquerda, mas pela direita ele nos dá uma profundidade mais vertical pela sua perna esquerda. Só que então (os adversários) duplicam ou triplicam a marcação e, às vezes, ficamos um pouco previsível. Mas sabemos que podemos utilizá-lo pelos dois lados —disse Pezzolano

A ideia de o colombiano jogar mais perto do gol já havia sido utilizada na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 5 de abril. Na ocasião, porém, o seu parceiro de ataque havia sido Rafael Borré, que, agora, perdeu a vaga para Alerrandro.