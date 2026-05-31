Inter

Em Bragança Paulista
Notícia

Pezzolano lamenta ausência de Bernabei após derrota do Inter e reconhece: "Merecemos perder"

Técnico uruguaio falou sobre a queda de rendimento do time contra o Bragantino sem o argentino em campo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS