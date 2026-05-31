Pezzolano lamenta ausência de Bernabei após derrota do Inter e reconhece: "Merecemos perder"

Técnico do Inter colocou a culpa sobre ele por conta da derrota. Renan Mattos / Agencia RBS

— Foi um jogo em que estivemos abaixo do que esperávamos. Era o mesmo time que vínhamos jogando, só não tínhamos o Bernabei, colocamos Alan Patrick. Diferentes características, mas no jogo em si, eles foram superiores. Desde o início foram superiores — avaliou Paulo Pezzolano, que ainda completou:

— Hoje foi o primeiro jogo desde que estamos aqui, como comissão técnica, que merecemos perder.

Dentro de campo, principal ausência foi de Bernabei, que estava suspenso. O destaque colorado no Brasileirão foi substituído por Alan Patrick, que voltou a ser titular. O treinador explicou a escolha após a partida:

— Sentimos muito a falta do Bernabei. Porque 90% da nossa transição era com o Bernabei. Aí Alerrandro e o Carbonero eram muito favorecidos. O que acontece? Se eu colocasse Allex, se eu colocasse Kayke ou Tabata, que eram as opções que nós tínhamos, não são jogadores de transição. Iam ser mais dinâmicos que Alan Patrick, mas não são jogadores de transição. São jogadores para jogar entrelinhas, para jogar por fora.

"É culpa minha. Eu tenho que seguir melhorando"

Por fim, Paulo Pezzolano colocou sobre ele a culpa pela derrota para o Bragantino. Na visão do uruguaio, o elenco colorado é bom, assim como o trabalho realizado.

— É culpa minha. Eu tenho que seguir melhorando. Temos um elenco bom, temos um trabalho bom no dia a dia e, sem dúvida, eu tenho que seguir melhorando.

Na 14ª colocação, com 21 pontos, o Inter pode terminar a rodada em 15°, caso o Vasco vença o Atlético-MG, neste domingo.

Próximo jogo

O Inter só volta a entrar em campo após a parada para a Copa do Mundo. A próxima partida da equipe é contra o Cruzeiro, em 22 de julho, no Beira-Rio.