Pezzolano consolida base titular e avalia alternar dois modelos no Inter

Bernabei (E) e Matheus Bahia (D) podem atuar juntos, como na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo (3). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após promover variações na equipe, o técnico do Inter, Paulo Pezzzolano, consolidou uma espinha-dorsal.

O treinador definiu duplas titulares na zaga, no meio-campo e no ataque, mas ainda avalia alternar o posicionamento de Bernabei de acordo com o adversário.

O Colorado vem atuando no esquema 4-4-2, com os volantes Villagra e Bruno Henrique sendo os alicerces do meio-campo. Aliás, com os dois iniciando juntos, a equipe ainda não perdeu na temporada.

Além disso, Carbonero está se afirmando como um segundo atacante , atuando mais perto do gol e municiando o novo centroavante titular Alerrandro, que desbancou Rafael Borré.

As dúvidas, porém, estão na lateral esquerda e nas pontas. Em qualquer combinação, entretanto, Bernabei será titular.

Após a vitória sobre o Fluminense, neste domingo (3), ganhou força o modelo com o argentino de meia esquerda e Matheus Bahia no lado esquerdo defensivo, algo que já havia sido utilizado com sucesso na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 5 de abril.

Neste cenário, há uma disputa aberta na ponta direita entre o garoto Allex, titular nos últimos quatro jogos consecutivos, e Vitinho, que entrou bem no segundo tempo do jogo contra os cariocas.

Já outro modelo tem Bernabei na lateral esquerda, com Allex tendo o papel de auxiliá-lo no flanco como meia-esquerda. Neste cenário, Vitinho seria o titular da ponta direita.

O Inter utilizará time reserva na Recopa Gaúcha, nesta quarta (6), contra o Brasil-Pel e, ao longo da semana, Paulo Pezzolano definirá a melhor estratégia para o jogo contra o Coritiba, no sábado (9), em Curitiba.