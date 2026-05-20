Borré foi campeão da Libertadores pelo River formando dupla com Lucas Pratto. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter pode reeditar contra o Vitória, no sábado (23), uma dupla de ataque que atuou pouco, mas com êxito nesta temporada. Diante da suspensão de Carbonero, uma possibilidade avaliada por Paulo Pezzolano é a utilização de Rafael Borré como um segundo atacante, municiando o centroavante Alerrandro.

O posicionamento seria semelhante ao dos melhores momentos do colombiano no River Plate. Com o time, o atacante foi campeão da Copa Libertadores 2018, formando dupla com Lucas Pratto.

No Inter em 2026, Pezzolano utilizou Borré e Alerrandro juntos desde o início apenas na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no dia 18 de março. Porém, eles atuaram lado a lado ainda no decorrer de outras quatro partidas: o empate com o Coritiba e as derrotas para Mirassol, Palmeiras e Bahia.

Apesar do aparente retrospecto negativo, o Colorado não sofreu gols em nenhum momento nos quatro jogos acima enquanto Borré e Alerrando estavam juntos em campo.

Mais indefinições

Além do ataque, Pezzolano precisa definir o parceiro de zaga de Gabriel Mercado. No setor, há uma disputa entre Félix Torres, Victor Gabriel e Juninho. Por fim, no gol, Rochet é dúvida por conta de dores na região lombar.

O provável Inter tem: Rochet (Anthoni); Bruno Gomes, Mercado, Juninho (Félix Torres) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Vitinho (Allex); Rafael Borré e Alerrandro.