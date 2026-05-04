Pezzolano analisa vitória do Inter sobre o Fluminense: "Ótimo trabalho tático e defensivo"

Uma vitória para trazer alívio ao Inter e ao trabalho de Paulo Pezzolano. O 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo (3), no Beira-Rio, deixou o Colorado mais distante da zona de rebaixamento e deu algumas respostas dentro de campo para o treinador uruguaio.

Os três pontos conquistados levaram o Inter a 17, ocupando a 12ª posição e com dois a mais em relação a primeira equipe dentro do Z-4. Mais do que isso, o resultado positivo foi contra o terceiro colocado, o que anima ainda mais os colorados.

— Acho que foi um jogo muito bom taticamente. O adversário nos surpreendeu porque fez algo diferente do que vinha fazendo, com três zagueiros, com a linha de cinco. Fizemos um ótimo trabalho tático e defensivo, e quando conseguimos criar espaço, com pequenos movimentos que o Bernabei fazia, um pouco mais aberto, fizemos algo diferente no primeiro tempo — analisou Pezzolano.

Alerrandro dá boa resposta

Dentro de campo, as respostas foram dadas: Alan Patrick nem saiu do banco e o time teve intensidade nos 90 minutos. Alerrandro começou como titular e marcou um dos gols da vitória. Bernabei, que abriu o placar, vem se consolidando como um ponteiro pelo lado esquerdo.

— Ele é muito duro com os zagueiros, tenta segurar a bola, não é fácil jogar contra ele. Estou muito feliz com ele, temos que continuar trabalhando e melhorando. Assim como estou muito feliz com o Borré, sem dúvida. Ele é um tipo diferente de jogador, que precisa continuar crescendo e vai continuar melhorando e, se Deus quiser, ele pode até se juntar ao Alerrandro em algum momento — explicou Pezzolano sobre a escolha por Alerrandro.

Próximo jogo

O próximo desafio do Inter na temporada será na quarta-feira (6), às 20h, contra o Brasil de Pelotas, pela decisão da Recopa Gaúcha. O duelo será no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, e a tendência é de que o Colorado poupe os principais jogadores.