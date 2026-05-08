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Pendurado por cartão amarelo, zagueiro do Inter gera preocupação contra o Coritiba

Após o duelo na capital paranaense, o próximo jogo do Colorado pelo Brasileirão será contra o Vasco, no Beira-Rio

Filipe Duarte

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