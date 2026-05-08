Pendurado por cartão amarelo, zagueiro do Inter gera preocupação contra o Coritiba

Félix Torres assumiu a titularidade na ausência de Mercado. Ricardo Duarte / SC Internacional

O zagueiro Félix Torres deverá entrar em campo neste sábado (9) com atenção redobrada. Único "pendurado" do elenco colorado, o equatoriano pode virar desfalque caso seja advertido com cartão amarelo contra o Coritiba, no Couto Pereira.

A preocupação se dá pelo fato de que o jogador já está suprindo a ausência de Gabriel Mercado, que teve diagnosticada uma lesão de "grande extensão" no músculo posterior da coxa direita. Apesar de ter voltado às atividades com bola no gramado do CT Parque Gigante, o experiente argentino ainda está entregue à fisioterapia.

Depois de visitar o Coritiba, o Colorado receberá o Athletic, na terça-feira (12), pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. O compromisso seguinte pelo Brasileirão será diante do Vasco, no próximo sábado (16), no Beira-Rio.

Desta forma, caso Torres esteja de fato suspenso diante dos cariocas, a alternativa passaria a ser Clayton Sampaio que ainda não foi escalado para nenhuma partida do Brasileirão. Ao todo, foram cinco aparições do defensor em campo: quatro pelo Gauchão e uma pela Recopa Gaúcha. O outro jogador da posição é Juninho que, por ser canhoto, é reserva de Victor Gabriel.

Nos bastidores, a diretoria colorada admite a carência na zaga e este deve ser o principal alvo para reforçar o plantel. A janela de transferências abre apenas no dia 20 de julho.