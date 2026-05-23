Pênalti ou simulação de Bernabei no jogo Vitória x Inter? Confira análise em vídeo

O Inter reclamou de um possível pênalti no fim do primeiro tempo da partida contra o Vitória, no Barradão, neste sábado (23). O jogo é válido pela 17ª rodada do Brasileirão.
Aos 47 minutos do segundo tempo, Bernabei foi acionado em velocidade pelo meio. O jogador correu para chegar antes do goleiro Lucas Arcanjo na bola. Ao conseguir um toque para o lado, o argentino caiu no gramado, dentro da área adversária.
Prontamente, o árbitro Felipe Fernandes de Lima parou o lance e marcou simulação do atleta colorado. O lateral-esquerdo, que tem atuado como meia, foi advertido com cartão amarelo.
— Absolutamente nada no lance. O Bernabei quando percebe a aproximação do goleiro dobra os dois joelhos e faz o "passinho do Michael Jackson", com o bico para frente. Ele se atira no gramado. Cartão amarelo por simulação corretamente aplicado — explicou Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.