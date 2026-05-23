Pênalti ou simulação de Bernabei no jogo Vitória x Inter? Confira análise em vídeo

Aos 47 minutos do segundo tempo, Bernabei foi acionado em velocidade pelo meio. O jogador correu para chegar antes do goleiro Lucas Arcanjo na bola. Ao conseguir um toque para o lado, o argentino caiu no gramado, dentro da área adversária.

Prontamente, o árbitro Felipe Fernandes de Lima parou o lance e marcou simulação do atleta colorado. O lateral-esquerdo, que tem atuado como meia, foi advertido com cartão amarelo.