Os cinco jogadores do Inter que podem começar como titulares na Copa do Brasil

Pezzolano informará a escalação ao elenco somente horas antes da partida. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter deve promover pelo menos cinco trocas no time para defender a vantagem contra o Athletic-MG na Copa do Brasil, no Beira-Rio, nesta terça-feira (12).

A vitória, fora de casa, conquistada há três semanas, em Florianópolis, possibilita ao Colorado jogar por um empate para chegar às oitavas da competição. Para a partida contra o adversário da Série B, a comissão técnica deverá alterar a formação em relação ao time que começou contra o Coritiba.

Os treinos de domingo (10) e segunda-feira (11) mantiveram o mistério, conforme de praxe. O próprio elenco tomará conhecimento horas antes de quem começará como titular e no banco.

Os favoritos para ganhar minutos diante do Athletic são Borré e Alan Patrick. Outros três cotados a ingressar no time são Braian Aguirre, na lateral direita, Thiago Maia, como volante, e Bruno Tabata, no meio-campo.

Os demais atletas que eventualmente poderiam figurar neste jogo pontualmente são Vitinho ou Kayky, na ponta esquerda. Gabriel Mercado, recuperado de lesão muscular, deve ficar no banco de reservas, mas com planejamento de ganhar minutos no decorrer do confronto.

Um esboço de possível Inter tem: Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Allex; Borré.

Inter e Athletic-MG jogam, às 19h30min, no Beira-Rio.