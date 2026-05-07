Os bastidores do dia em que Borré voltou a marcar pelo Inter: "Estou feliz aqui"

Foram dias de silêncio do colombiano até um novo sentimento de alívio. Ricardo Duarte / Inter. Divulgação

Acabada a Recopa Gaúcha, festa feita, book com a taça garantido, Rafael Borré atravessou sozinho o gramado do Bento Freitas com os passos firmes de quem cumpriu o seu papel de centroavante. Decidiu o jogo. Na última bola. Uma sensação que não vivia há mais de dois meses. No último lance da partida contra o Brasil de Pelotas, marcou o gol da vitória colorada por 2 a 1.

Antes de ingressar no vestiário sob uma encoberta lua cheia, parou para atender um dos seguranças da partida. Ele entregou uma camisa para o colombiano autografar. Assinatura feita com mucho gusto. O profissional ajudava uma torcedora no lado xavante da arquibancada. Após receber de volta o uniforme, ela o abriu, admirou o mimo e abriu um sorriso mais do que o peso carregado pelo colombiano nas últimas semanas.

Não bastasse a falta de gol por 14 partidas consecutivas, uma entrevista dada a sua esposa caiu como um chute mal feito junto à torcida do Inter. Nela, desabafou sobre a pressão sofrida no fim do ano passado. Foram dias de silêncio até um novo sentimento de alívio. Agora em forma de grito e mão batendo no peito com a torcida colorada vibrando ao fundo ao ir às redes aos 48 do segundo tempo.

— Houve um mau entendido porque a entrevista foi gravada no início do ano. E no início do ano eu estava bem. Saiu um pouco de contexto, porque o trabalho da minha esposa busca humanizar um pouco a gente, os jogadores — explicou.

Após receber sua medalha, foi o único jogador do Inter a se sentar no palco montado no centro do campo. Resenhou com Thiago Maia para se erguer na hora que Alan Patrick levantou a taça, um instante depois de o hino do Brasil de Pelotas tocando em nível ensurdecedor ser silenciado.

Fez diferentes poses com o troféu. Beijando. Vibrando. Sorrindo. Sorriso também aberto quando questionado sobre o seu futuro, sobre uma possível saída no meio do ano.

— Um título é sempre importante. Temos a mentalidade de ganhar aqui. Estou feliz aqui — assegurou.

Na saída do Inter do hotel para o Bento Freitas, Borré foi o primeiro a entrar no ônibus. Quem diria que a noite se definiria no último lance.