Inter

Fim da seca
Notícia

Os bastidores do dia em que Borré voltou a marcar pelo Inter: "Estou feliz aqui"

Atacante colombiano fez o segundo gol colorado aos 48 do segundo tempo no 2 a 1 sobre o Brasil de Pelotas, em jogo que rendeu o título da Recopa Gaúcha

Valter Junior

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