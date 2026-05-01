“O sistema de jogo não favorece”, diz ex-técnico do Inter sobre mau desempenho de Alan Patrick; veja vídeo

Muricy Ramalho foi mais um falar sobre a fase de Alan Patrick. O camisa 10 do Inter vem sendo criticado pelas últimas atuações e passou a ter a titularidade contestada. Em algumas partidas, até foi escalado no banco de reservas.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o ex-treinador, que chegou a trabalhar com Alan Patrick, no Santos, avaliou o momento do jogador.

— Eu acho que o futebol do Inter mudou um pouco em relação à velocidade, à intensidade, não é mais um time que fica com a bola, com a posse de bola. É um time que é muito agressivo, tanto é que o número de chances de gols é muito alto. E aí o jogador acaba sentindo isso — disse.

Na mesma linha, Muricy acredita que Pezzolano também está incomodado com a situação, porque sabe que Alan Patrick poderia estar rendendo mais:

— Tenho certeza que o Pezzolano adora o Alan Patrick. Só que ele fica incomodado porque tem um sistema de jogo que não favorece o jogador. Aí tem que mexer no time.

Na visão do ex-treinador, o melhor esquema para potencializar o jogo do meia envolve um jogador aberto em cada lado e um centroavante, com Alan Patrick atuando atrás desse "camisa 9" para ter a posse de bola e aparecer de surpresa na área.

Apesar de reconhecer a má fase do jogador, Muricy não deixou de elogiar Alan Patrick.

— Jogadoraço. Muito diferente. Tem o passe, a visão de jogo — disse e ainda completou:

— É um jogador para organizar e chegar de surpresa na área adversária, porque é muito inteligente, bate bem na bola.

Próximo jogo

O Inter volta a jogar neste domingo (3), às 18h30min, contra o Fluminense, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está na 16ª colocação, com 14 pontos.