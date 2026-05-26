O que Victor Gabriel e Juninho oferecem a Pezzolano na briga por vaga na zaga do Inter

A bola está com Pezzolano para definir o titular da zaga do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A escolha de Juninho para ser o companheiro de Mercado no jogo contra o Vitória não deixou de ser uma surpresa. O defensor ficou na equipe mesmo com os retornos de Félix Torres e Victor Gabriel.

Mas, de certa forma, a situação já havia sido sinalizada por Paulo Pezzolano quando elogiou o zagueiro após a partida contra o Vasco, por sua resiliência e por sua seriedade mesmo estando há tanto tempo na reserva. A dúvida agora é por sua permanência.

Juninho saiu lesionado da partida de sábado, após sofrer um pisão na canela. Victor Gabriel entrou em seu lugar. Um dos dois será o escolhido para enfrentar o Bragantino. Isso porque Félix Torres, convocado para a seleção equatoriana, ficará de fora.

Os números escancaram as diferenças de Juninho para Victor Gabriel. Juninho é um zagueiro mais "simples". Tem quase nenhuma contribuição na criação. Seu mundo é mais desarmar, combater, recuperar e disputar. Se impõe mais por cima. Leva mais dribles. Por arriscar (e colaborar) menos, não tem erros que tenham virado chance do adversário.

Victor Gabriel é mais técnico. Já criou duas chances de gol. Acerta mais passes. Contribui na saída de bola e na construção. Mas perde mais duelos aéreos, dá menos combate (e por isso leva menos dribles). Por arriscar (e colaborar) mais, tem um erro que levou à finalização.

Opinião de craque

O ex-zagueiro Aloísio, craque do Inter, do Barcelona e do Porto, além da Seleção, opina:

— O Inter tem dois jogadores canhotos, o Juninho é mais experiente, mas quase não joga. O Victor Gabriel é um jogador jovem com algum talento. Na minha opinião deve ser Victor Gabriel o escolhido, mas deve ser trabalhado, já que comete alguns erros que, para um zagueiro, podem custar muito caro.

Pezzolano terá de decidir entre a juventude de um e a experiência do outro. Entre a construção de um e a destruição de outro. Claro que o adversário importa no contexto (um time mais físico exige Juninho, um time mais leve pede Victor Gabriel).

Números dos zagueiros

JUNINHO

9 jogos

7 titular

627 minutos

70 minutos por jogo

79,5% acerto de passes

2 desarmes por jogo

1 drible sofrido por jogo

5 recuperações de bola por jogo

76% duelos aéreos vencidos

0 chance criada

0 erro que levou à finalização

VICTOR GABRIEL

22 jogos

18 titular

1715 minutos

78 minutos por jogo

85% acerto de passes

2 desarmes por jogo

0,5 drible sofrido por jogo

3 recuperações de bola por jogo

60% duelos aéreos vencidos

2 grandes chances criadas

1 erro que levou à finalização