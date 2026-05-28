O que se sabe sobre a reunião do Inter na CBF pelo reconhecimento do título do Brasileirão de 2005

Alessandro Barcellos e Fernando Carvalho estiveram presentes na reunião. CBF / Divulgação

O Inter entregou um requerimento ao presidente da entidade, Samir Xaud, na última terça-feira (26), pedindo o reconhecimento institucional do título brasileiro de 2005. Os documentos passarão por análise jurídica e pelos departamentos de compliance e governança da CBF.

Os representantes colorados estiveram reunidos com integrantes do departamento jurídico e outros dirigentes que compõem a estrutura da entidade por aproximadamente uma hora. Um grande volume de documentos com provas, entrevistas e links sobre o tema foi entregue pelo clube.

A reunião foi considerada positiva por alguns dos participantes ouvidos pela reportagem de Zero Hora, mas terminou sem encaminhamento ou indício de que o pedido será atendido pela entidade máxima do futebol brasileiro.

Agora, a decisão cabe exclusivamente à alta cúpula da CBF, que analisará o tema antes de emitir um parecer. Caso Samir Xaud dê sinal positivo para a ação promovida pelo Inter, o título brasileiro de 2005 será dividido com o Corinthians, campeão daquela edição ao final das 38 rodadas.

Sem definições

Não há prazo para que a entidade dê uma resposta. Apesar de o encontro ter sido considerado positivo, os envolvidos deixaram a reunião sem qualquer definição concreta.

— Foi positiva, ótima recepção, porém de definição imprevisível. Apresentamos todos os argumentos. Esperamos que dê certo — disse o ex-presidente Fernando Carvalho, em contato com a reportagem.

Além de Carvalho, que presidia o Inter em 2005, também participaram da reunião o atual presidente colorado, Alessandro Barcellos, o conselheiro Leonardo Aquino, autor do requerimento junto ao Conselho Deliberativo do clube, o vice-presidente de Assuntos Jurídicos do Inter, Jorge Oliveira Filho, o advogado do clube à época e responsável técnico pelo trabalho, Daniel Cravo e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsmann.

Pela CBF, estiveram presentes, além do presidente Samir Xaud, o diretor-geral de Competições, Julio Avellar, o diretor executivo de Gestão, Helder Melillo, e o diretor jurídico, André Mattos. Não há outro encontro agendado.