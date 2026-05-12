Inter

Questionado duas vezes
Notícia

O que o presidente da CBF disse sobre a intenção do Inter em dividir o título do Brasileirão de 2005

Samir Xaud esteve no Estádio Beira-Rio nesta terça-feira (12) para uma entrevista coletiva

Antonio Oliveira

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