O que o presidente da CBF disse sobre a intenção do Inter em dividir o título do Brasileirão de 2005

Xaud foi questionado duas vezes sobre o Brasileirão de 2005. Antonio Oliveira / Agencia RBS

A vinda do presidente da CBF Samir Xaud a Porto Alegre trouxe alguns questionamentos, dentre eles o o título do Campeonato Brasileiro de 2005. Desde o ano passado, conselheiros e torcedores do Inter deram início a um projeto que busca levar à entidade o pedido de que a competição daquele ano tenha o clube como vencedor, ao lado do Corinthians.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (12), no Beira-Rio, Xaud foi questionado sobre o tema duas vezes. Na primeira oportunidade, disse que a pauta tramita na Justiça e que a entidade só irá se manifestar após a pendência ser concluída.

— Na verdade, isso é uma coisa que está em judice. Não é a CBF que vai escolher quem vai ser campeão ou não, mas isso tem uma questão jurídica que está pendente ainda — disse Xaud, que completou, em um segundo momento:

— A gente precisa de um parecer da Justiça, até mesmo porque o Inter entrou na Justiça e requereu isso através da Justiça. Então, a gente segue decisões extracampo também. Só que nós avaliamos em conjunto.

Apesar das falas do presidente da CBF, o colunista de Zero Hora e comentarista identificado com o Inter, Vaguinha, lembrou que o Inter não ingressou na Justiça. Segundo ele, a pauta está apenas no âmbito administrativo. Nessa linha, por exemplo, o clube contratou o ex-árbitro Leonardo Gaciba para fazer um laudo sobre os 11 jogos anulados em 2005.

Ao fim da coletiva, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, pediu para fazer uma pontuação sobre o tema.

— O assunto tramita na Federação Gaúcha já há algum tempo. O presidente Alessandro Barcellos já conversou comigo pessoalmente sobre o assunto. Tanto ele quanto o Fernando Carvalho. Nós já tivemos duas reuniões, uma em São Paulo, uma em Brasília. É algo que, assim que for oficialmente concluído pelo Internacional e trazido às mãos da Federação, essa parte extrajudicial, a par de tudo que o presidente colocou que está sendo debatido, vai ser encaminhado também, à CBF, para que a CBF analise — comentou Hocsman.

O movimento, que foi encabeçado pelo conselheiro Leonardo Aquino, ganhou força no ano passado após o lançamento da série "Máfia do Apito", do Globoplay. Desde então, colorados de diferentes movimentos políticos do clube se juntaram e buscam o reconhecimento do título em conjunto com o Corinthians.

A ideia tem como base outras revisões feitas pela CBF nos últimos anos, que resultaram em títulos anteriores a 1970, a Taça Brasil, assim como o Campeonato Brasileiro de 1937 para o Atlético-MG.

Confira a coletiva na íntegra: