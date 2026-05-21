O que o Inter fala sobre a possibilidade de Pezzolano treinar a seleção do Uruguai

Pezzolano tem o sonho de dirigir a seleção uruguaia. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O nome de Paulo Pezzolano circula na imprensa uruguaia como um possível substituto de Marcelo Bielsa no comando da seleção do Uruguai após a disputa da Copa do Mundo.

É dada como praticamente certa a saída do atual comandante celeste após o Mundial, independentemente do resultado alcançado pelo Uruguai. Com isso, nomes de possíveis substitutos já começam a ser discutidos.

Um deles é justamente o do atual técnico do Inter. Paulo Pezzolano aparece entre os mais cotados para assumir a seleção uruguaia, embora ainda não exista qualquer contato oficial da AUF com o treinador de 42 anos.

— Só o fato de o nome do nosso treinador estar sendo lembrado para uma seleção já mostra que ele está desempenhando bem o trabalho aqui no Internacional. É para isso que ele foi contratado. Então, é positivo que ele esteja sendo lembrado pela imprensa. Mas não há nada oficial ou concreto em relação a isso. Nossa relação do dia a dia com o Paulo é muito boa e transparente. Se porventura surgir alguma situação como essa, vamos conversar e dialogar, como fazemos sempre. Mas hoje isso não é pauta. O Paulo é o nosso treinador e a expectativa é que siga conosco durante toda a temporada — disse o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (21).

Em uma recente entrevista a uma rádio uruguaia, Paulo Pezzolano falou sobre a possibilidade de um dia comandar a seleção do Uruguai.

— É meu sonho ser treinador do Uruguai e um dia quero estar preparado para alcançar isso. Mas, como torcedor da seleção uruguaia, espero que seja uma excelente Copa do Mundo com Bielsa e que ele continue depois — afirmou Pezzolano em entrevista à rádio El Espectador, do Uruguai.

O atual contrato de Paulo Pezzolano com o Inter vai até dezembro de 2026. Ainda não existem conversas em andamento para uma ampliação de vínculo entre o treinador e o Clube.