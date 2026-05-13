O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória e a classificação do Inter sobre o Athletic

Inter está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar de uma atuação apagada, o Inter voltou a vencer o Athletic-MG na noite desta terça-feira (12), no Beira-Rio, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Os gols colorados na partida de volta da quinta fase da competição foram marcados por Borré, aos 20 minutos, Allex, aos 43 e Bernabei, aos 23 da segunda etapa. Ian marcou os dois gols para a equipe mineira numa fria noite para pouco mais de oito mil torcedores colorados.