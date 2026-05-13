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O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória e a classificação do Inter sobre o Athletic

Colorado avançou de fase na Copa do Brasil no Beira-Rio com gols de Borré, Allex e Bernabei; Ian Luccas marcou duas vezes para a equipe mineira

Zero Hora

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