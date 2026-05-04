O Inter venceu o Fluminense por 2 a 0, no Beira-Rio, e deu um salto na tabela do Brasileirão. Os três pontos somados neste domingo (3) alçaram a equipe colorada à 12ª posição na tabela, com 17 pontos, à frente, inclusive, do rival Grêmio no saldo de gols.
Bernabei abriu o placar, no final do primeiro tempo, e Alerrandro ampliou o marcador na segunda etapa para fechar a conta. Outro destaque do jogo foi o goleiro Anthoni, que segurou as investida do Fluminense.
O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Inter diante do Fluminense
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