O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Inter diante do Fluminense

Jogadores comemoraram com Alerrandro o segundo gol do Inter contra o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter venceu o Fluminense por 2 a 0, no Beira-Rio, e deu um salto na tabela do Brasileirão. Os três pontos somados neste domingo (3) alçaram a equipe colorada à 12ª posição na tabela, com 17 pontos, à frente, inclusive, do rival Grêmio no saldo de gols.

Bernabei abriu o placar, no final do primeiro tempo, e Alerrandro ampliou o marcador na segunda etapa para fechar a conta. Outro destaque do jogo foi o goleiro Anthoni, que segurou as investida do Fluminense.