O Inter encara o Vasco pela 16ª rodada do Brasileirão neste sábado (16), às 18h30min. Para o confronto no Beira-Rio, Paulo Pezzolano deve promover mudanças em todos os setores em relação ao time que venceu o Athletic-MG, pela Copa do Brasil.
Há, pelo menos, cinco trocas projetadas. Duas modificações são certas: suspensos pelo terceiro cartão amarelo Félix Torres e Victor Gabriel dão lugar a Gabriel Mercado, recuperado de lesão, e Juninho. No gol, mesmo com falhas recentes, Rochet segue como titular.
Matheus Bahia deve voltar a ser o lateral-esquerdo. Como Bernabei tende a ser adiantado para a função de meia esquerda, assim como ocorre há algumas rodadas, Vitinho começa o jogo no banco.
No ataque, a tendência é que Alan Patrick e Borré deixem a equipe para os retornos de Carbonero e Alerrandro, preservados contra os mineiros.
O provável time
Assim, o Inter deve ir a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲