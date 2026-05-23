O provável Inter para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão

Borré pode ganhar espaço entre os titulares na ausência de Carbonero. Flickr/Internacional / Divulgação

Para manter a sequência de jogos invictos, o Inter busca mais um resultado positivo no Brasileirão. Neste sábado (23), às 17h, a equipe enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 17ª rodada da competição.

O Inter terá dois desfalques para a partida. O goleiro Rochet não viajou com a delegação e está fora em função de uma lombalgia. Outro que não foi relacionado é Carbonero, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Em contrapartida, o técnico Paulo Pezzolano terá reforços. Os zagueiros Victor Gabriel e Félix Torres voltam de suspensão e um deles deve ser titular ao lado de Mercado na zaga.

No ataque, com a ausência de Carbonero, quem deve ganhar chance como titular é Borré. A tendência é de que ele atue ao lado de Alerrandro no setor. Allex também é uma possibilidade para a vaga.

O Inter ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos. O time está a três pontos do G-5, mas também a três pontos da zona de rebaixamento.

Um provável Inter tem: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro.