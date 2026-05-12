O provável Inter para enfrentar o Athletic-MG 

Paulo Pezzolano deve repetir boa parte do time que empatou com o Coritiba, pelo Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter enfrenta o Athletic-MG, nesta terça-feira (12), no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Após o empate contra o Coritiba, fora de casa, o time volta a campo para tentar vaga nas oitavas da competição nacional.

A tendência é de que Paulo Pezzolano repita boa parte do time que foi titular no empate em 2 a 2 com o Coritiba, pelo Brasileirão. No entanto, alguns jogadores podem ser poupados.

Borré, que entrou no segundo tempo, pode aparecer entre os titulares. Alan Patrick, que entrou bem e começou a jogada do gol, também deve começar a partida.

Assim, um provável Inter tem Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Félix Torres, Victor Gabriel (Mercado) e Matheus Bahia; Villagra, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Allex; Borré.