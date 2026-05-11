O planejamento do Inter para o retorno de Gabriel Mercado

Mercado se recuperou em menos de três semanas. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Apesar do susto inicial no boletim médico divulgado pelo Inter, a lesão muscular de Gabriel Mercado está superada em menos de três semanas. O zagueiro tem planejamento de retorno gradual nesta semana para ser titular, no sábado (16), no Beira-Rio, contra o Vasco, em virtude das suspensões de Victor Gabriel e Félix Torres.

A última partida do defensor, de 39 anos, casualmente, foi justamente contra o Athletic, em Florianópolis, na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Ele saiu no intervalo acusando dores no adutor da coxa direita. No retorno a Porto Alegre, um exame de imagem diagnosticou uma “lesão de grande extensão”, segundo comunicado.

Mercado desfalcou o clube em quatro partidas: Botafogo, Fluminense, Brasil-Pel e Coritiba. Foram duas vitórias e dois empates. A defesa foi vazada cinco vezes no recorte. Pezzolano admitiu a volta precoce do atleta:

— Acho que (ele) já estará pronto para a terça-feira — disse o treinador, após o empate no Couto Pereira, no último final de semana.

O jogador fez tratamento para se recuperar o mais breve possível. Sempre houve confiança no retorno antes da Copa do Mundo até o final de maio. A lesão era simples apesar da expressão utilizada ser de “grande extensão”. Além da qualidade, o zagueiro agrega na experiência e liderança dentro de campo.

O planejamento da comissão técnica é de conceder minutos contra o Athletic-MG, no Beira-Rio, nesta terça-feira (12), para deixá-lo pronto para atuar contra o Vasco. Ele já foi testado com os demais jogadores no treino de domingo após ficar em "retreinamento" por uma semana.