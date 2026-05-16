O melhor e o pior cenário para o Inter após a rodada do Brasileirão

Inter de Pezzolano pode terminar a rodada na parte de cima da tabela. Jeff Botega / Agencia RBS

Neste sábado (16), o Inter recebe o Vasco, no Beira-Rio. A depender do resultado da partida da 16ª rodada do Brasileirão, às 18h30min, o Inter pode ser até oitavo na tabela, mas também corre o risco de acabar no Z-4 no encerramento da rodada.

Caso vença, o Inter chega a 21 pontos e ultrapassa, obrigatoriamente, o Vasco, que tem 20. Como Bragantino (20) e Vitória (19) se enfrentam, pelo menos um dos time chegará à mesma pontuação.

Para manter essa oitava posição, precisaria de uma combinação de resultados. Que Atlético-MG e Cruzeiro, no máximo, empatem com Mirassol e Palmeiras, respectivamente; que Botafogo e Corinthians empatem entre si (em caso de vitória dos paulistas, teriam que tirar três gols); e que Coritiba e Santos também fiquem na igualdade (caso os paulistas vençam, precisa ser apenas por um gol a mais do que o Inter).

No entanto, uma derrota pode levar o Inter para a zona de rebaixamento, mantendo os 18 pontos. Os resultados dos concorrentes imediatamente atrás podem deixar o Inter em 17º, na primeira posição dentro do Z-4.

Para isso acontecer, além do resultado negativo contra o Vasco, outros três resultados precisariam acontecer: pelo menos um empate do Santos; Corinthians pelo menos empatar com o Botafogo; e que o Grêmio vença o Bahia fora de casa.

Fica em oitavo se vencer e:

Atlético-MG no máximo empatar com o Mirassol;

Botafogo e Corinthians empatarem (caso os paulistas vençam, precisam tirar três gols de diferença para o Inter);

Cruzeiro no máximo empatar com o Palmeiras;

Coritiba e Santos empatarem (caso o Santos vença, não pode ser por um gol a mais do que o Inter)

Entra no Z-4 se perder e:

Santos pelo menos empatar com o Coritiba

Corinthians pelo menos empatar com o Botafogo

Grêmio vencer o Bahia