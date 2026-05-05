O conselho de Argel Fuchs a Paulo Pezzolano antes da decisão da Recopa Gaúcha

Técnico gaúcho assumiu o São José recentemente para comandar o time na Série D do Brasileirão. @saojosefutebol / Instagram/Reprodução

Campeão da Recopa Gaúcha pelo Inter, Argel Fuchs tem uma opinião bem clara sobre o jogo desta quarta (6). Às 20h, Inter e Brasil de Pelotas disputam o título da competição, que reúne os campeões do Gauchão e da Copa FGF.

Em 2016, o Colorado ficou com a taça ao superar o São José nos pênaltis após um empate sem gols no tempo normal. Argel Fuchs, que hoje treina o Zeca, era o técnico do Inter e não mediu esforços para vencer a competição.

Em um jogo que marcou uma das despedidas de D'Alessandro, que foi emprestado ao River Plate, o técnico escalou uma equipe considerada "titular", o que deixa claro o seu pensamento sobre o confronto.

— Eu parto do princípio que o Internacional tem que ganhar todos os jogos. Tem que botar o que tem de melhor em campo em todos os jogos. Então, título é título. Se não fosse título, a gente não ia comemorar. E o título só não é bom para quem não ganha — disse Argel, que ainda completou:

— O Internacional tem que ter a mentalidade de querer ganhar até par ou ímpar. Os jogadores que estão ali têm de entender isso. A comissão técnica também tem de saber qual é o DNA do clube.

Ao lembrar da noite de 22 de março de 2017, o treinador admitiu ter vivido um grande momento e guarda com carinho cada detalhe da partida. Sobre o jogo deste ano, ele faz uma recomendação a Paulo Pezzolano sobre qual elenco deve levar a campo:

— Eu acho que, se o Pezzolano quer botar mais um título no currículo dele, tem de escalar o que tem de melhor.

Em 2016, Alisson defendeu duas cobranças de pênalti e deu o título ao Inter. No ano seguinte, o time venceu a Recopa Gaúcha novamente, desta vez, contra o Ypiranga, também nas penalidades. Antônio Carlos Zago era o treinador.

O Inter vai em busca do terceiro título. O Grêmio é o maior campeão, com cinco taças.

Recopa Gaúcha 2026