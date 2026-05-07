Novo executivo da base do Inter é apresentado e projeta legado para o clube: "Deixar ativos"

O Inter apresentou, nesta quinta (7), o novo diretor executivo de futebol da base: Carlos Noval. Aos 61 anos, após 15 de serviços prestados ao Flamengo, ele aceitou o convite de Fabinho Soldado e Abel Braga para trabalhar no Rio Grande do Sul. Ele pretende deixar seu legado independentemente do período que estiver no cargo.
O novo profissional foi apresentado com discurso do executivo do profissional colorado e também do feminino, Renata Armiliato. A promessa é de integração entre as áreas do mesmo departamento.
Abel Braga e Fabinho Soldado foram decisivos na indicação do nome. Eles trabalharam com Noval no Flamengo. O novo executivo, responsável pela formação, ficou no rubro-negro entre 2010 e 2025, participando de inúmeras revelações e gerando, em vendas, mais de R$ 1,5 bilhão.
— Estamos aqui para desenvolver melhor a base, a formação dos atletas, alinhamento dos processos entre base e profissional, e retomar o protagonismo que a base tinha quando eu comecei em 2010 e o Inter era uma potência. Temos um potencial muito grande e vamos fazer de tudo para termos um alinhamento nestes processos — disse Noval.
Primeiras impressões
Sobre os primeiros dias entre os CT’s em Alvorada e Porto Alegre, ele garante que o rescaldo é positivo mesmo após resultados, principalmente na categoria sub-20, ruins nos últimos anos:
— Vimos coisas boas e a melhorar. No geral, fiquei muito feliz — declarou.
A principal missão será preparar os jovens para o time principal. Noval garante que o trabalho é “de formiguinha” para deixar um legado. Ele evita projetar quanto tempo permanecerá no Inter, que passará por eleições no final do ano.
— Sobre o legado, é essencial formar jogadores para o profissional. Deixar ativos para o clube. Ajudar na formação como homens e atletas. Lógico, formar esses atletas que vão representar o país lá fora e ter suas vidas definidas profissionalmente — projetou.
— Quando vim para cá, não pensei no prazo. Acordo todos os dias querendo dar o meu melhor. Tento passar para todos. É o dia a dia. Vamos pautando o clube. O principal vai ser o alinhamento com o profissional para entendermos como vamos colocar esses meninos para se tornarem ativos para darem resultado esportivo, que precisamos no profissional. Esse vai ser o principal legado —complementou.