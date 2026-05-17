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Noite de grande atuação
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"Não sou um treinador de morrer com o que eu quero": Paulo Pezzolano destaca boa impressão do Inter antes da parada da Copa

Colorado goleou o Vasco da Gama no Beira-Rio por 4 a 1 pelo Brasileirão

Zero Hora

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