"Não sou um treinador de morrer com o que eu quero": Paulo Pezzolano destaca boa impressão do Inter antes da parada da Copa

Na sua melhor atuação no ano, o Inter não tomou conhecimento do Vasco da Gama de Renato Portaluppi e goleou a equipe carioca por 4 a 1 na noite deste sábado (16), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Logo após a exibição de gala do trio ABC (Alerrandro, Bernabei e Carbonero), autores dos gols colorados na partida, Paulo Pezzolano concedeu entrevista coletiva. Questionado sobre o desempenho da equipe ao logo dos 90 minutos, o uruguaio mostrou-se satisfeito não só pelo resultado, mas também pela performance de todos, inclusive as individuais de cada jogador:

— Jogávamos muito bem e não ganhávamos, então havia atuações boas, mas se você não tem resultado bom, fica nada. Hoje ficou, sem dúvida, ficou muito bom por tudo, por resultado, por performance, não só coletiva, mas individual de cada jogador. Então, não sei se é melhor que outros jogos ou pior, o único que sei é que hoje fizemos um bom jogo — disse.

Questionado até onde acha que o seu time pode chegar na temporada, o treinador preferiu apenas desfrutar:

— Tem que aproveitar o momento. Hoje é um momento bom, porque já vimos vários jogos. Nesse momento bom, tem que aproveitar. Por quê? Porque pode acontecer que no momento aconteça outra coisa — resumiu.

Quando foi perguntado se é o Inter que imaginou no começo do ano, Pezzolano diz que a versão atual é a que a comissão técnica deseja:

— O bom é que falo para mim que somos de ver as virtudes e as fraqueza que nós temos no time. Então, hoje é uma versão muito boa dentro do que hoje queremos. E dentro do que hoje cremos que nós podemos fazer. Fazer com o plantel que nós temos. Então, sim, estamos perto do que queremos hoje, sim, há que seguir crescendo muitas coisas ainda, mas estamos perto do que nós queremos. Sempre falei, colocar o clube por cima do que você quer. Não sou um treinador de morrer com o que eu quero, não. Vou morrer com o que eu acho que tem — explicou.

Sobre Villagra, o uruguaio fez questão de direcionar todos os méritos ao volante:

— O trabalho é dele. Acontece em todos os clubes, em todos os times. Você busca procurar a melhor performance dele. Não só táctica, mas física, mas mental. Ele encontrou sua melhor versão, ele trabalhou muito para isso e nada mais, nada mais. Nós estamos para marcar o caminho, que é o ideal para ele, que é o ideal para o clube. E ele fixou tudo, tudo o que tinha que fazer e hoje ele está fazendo muito bem — destacou.

A grande fase de Bernabei também foi assunto na coletiva:

— Pode perguntar para ele, ficava muito tranquilo que ele estava no caminho certo. Ajudamos sempre a tentar seguir melhorando os detalhes que tem, a ele como a todos os jogadores. É um menino muito real. Então, feliz por ele, que siga nesse caminho e que siga melhorando — elogiou.

Sobre a boa impressão em casa antes da parada para a Copa do Mundo, Paulo Pezzolano pontuou que time também deve seguir trazendo pontos de fora do Beira-Rio:

— Antes do parada, em casa, ficou uma sensação muito boa. Então, Deus queira, quando voltemos, sigamos nessa sequência em casa. E seguir somando pontos fora, seguir melhorando fora — finalizou.

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