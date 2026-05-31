"Não podemos ter esse desempenho", diz Bruno Gomes após derrota do Inter para o Bragantino

Inter foi dominado pelo Bragantino neste domingo. RAFAEL MOREIRA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A atuação do Inter contra o Bragantino deixou a desejar. Fora de casa, o time treinado por Paulo Pezzolano foi derrotado por 3 a 1, em partida em que a vantagem no placar poderia ter sido maior.

Após o resultado, Bruno Gomes falou com a imprensa na zona mista. Prontamente, ele já reconheceu a sua parcela de culpa:

— Acho que eu não fiz uma boa partida hoje. Mas é isso, é ter consciência e trabalhar para melhorar.

O jogador começou o confronto como lateral, mas acabou deslocado para o meio a partir do momento em que o Inter teve de buscar o resultado. Segundo Bruno Gomes, Pezzolano conversou com os jogadores no vestiário e reforçou que o elenco esteve abaixo do esperado.

O jogador, contudo, cita a parada para a Copa do Mundo, já que o Inter só voltará a entrar em campo em julho. O lateral/meia entende que o período será benéfico para os atletas realizarem uma autoavaliação.

— Não fizemos um bom jogo. O próprio professor falou. Agora, a gente sai de férias, tem um tempo pra trabalhar para não acontecer de novo. Sabemos que não podemos ter esse desempenho que tivemos. A gente podia muito mais — concluiu.

Próximo jogo

O Inter volta a entrar em campo no dia 22 de julho, contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. O jogo será disputado no Beira-Rio.