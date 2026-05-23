Mercado cita "falta de concentração" em derrota do Inter no Barradão

Inter de Mercado segue com 21 pontos no Brasileirão. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter perdeu para o Vitória neste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão, no Barradão. A partida teve domínio do time de Pezzonalo teve mais posse de bola e criou oportunidades, mas não converteu. O Vitória marcou um gol em cada tempo e garantiu os três pontos.

Após a partida, o zagueiro Gabriel Mercado lamentou a derrota, que colocou fim à sequência colorada de sete jogos sem perder.

— Foi uma falta de concentração que a gente teve no primeiro tempo. Era algo que o treinador tinha falado para nós. Mas mesmo assim estávamos fazendo um bom primeiro tempo, um segundo tempo melhor ainda, encaixamos, criamos muitas situações. Infelizmente não conseguimos empatar.

O resultado faz o Inter perder, momentaneamente, uma posição, e estacionar nos 21 pontos. O Colorado volta a campo no próximo domingo (31), contra o Bragantino, pela 18ª rodada do Brasileirão.

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