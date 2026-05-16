Melhor atuação do ano: Inter goleia Vasco no Beira-Rio e engata sequência invicta na temporada

Foi logo contra Renato Portaluppi que apareceu a melhor versão do Inter de Paulo Pezzolano. Em uma atuação bem próxima da perfeição, o time colorado presenteou os mais de 21 mil torcedores presentes no Beira-Rio com uma goleada sobre o Vasco.
A vitória veio acompanhada de outra situação especial. O Inter jogou todo de branco, na estreia do uniforme alusivo aos 20 anos do título mundial de 2006.
O 4 a 1 foi construído entre jogadas trabalhadas e contragolpes, quase todos envolvendo um trio final que participou de tudo. Carbonero fez dois gols e deu as duas assistências para Alerrandro e Bernabei fecharem o placar. Andrés Gómez descontou.
O resultado fez o time saltar para oitava colocação com 21 pontos após 16 rodadas. Foi o último jogo em casa até o final de julho, já que a duas próximas partidas são fora e depois o Brasileirão vai parar durante a Copa do Mundo.
A goleada que enterra um fantasma no Inter
Escalação
Pezzolano manteve a estrutura tática das partidas anteriores do Brasileirão. Uma linha de quatro jogadores atrás, com Bruno Gomes, Mercado, Juninho (no lugar dos suspensos Félix Torres e Victor Gabriel) e Matheus Bahia.
À frente deles, mais quatro: Vitinho na direita, Villagra e Bruno Henrique centralizados, Bernabei na esquerda. No ataque, Carbonero e Alerrandro. A novidade ficou no gol, Rochet estava escalado mas, no aquecimento, sentiu um desconforto na região lombar e deu lugar a Anthoni.
MSN? Não! Trio ABC
Primeiro tempo
No apito inicial, o Inter fez uma jogada ensaiada na saída de bola e esteve perto de finalizar. Um toque de Robert Renan tirou a bola do pé de Carbonero. O lance acendeu o estádio e levou o time para cima.
Mas quem criou a primeira chance clara foi o Vasco. Em ataque pela esquerda, Brenner recebeu às costas de Bruno Gomes, entrou na área, driblou Mercado e chutou para fora. Era o terceiro minuto. No quarto, Vitinho foi lançado na direita, ganhou de Piton na velocidade, passou até por Léo Jardim, mas perdeu o ângulo e concluiu pelo lado de fora da rede.
Gol anulado
Aos 10 minutos, o Inter até abriu o placar. Em jogada ensaiada de falta, a bola foi alçada para a área e, após um desvio na defesa, ficou para Mercado cabecear. Após revisão, porém, o lance foi anulado por impedimento.
Primeiro gol
Os colorados seguiram intensos. Controlando o Vasco, tentavam o ataque, subiam a marcação. Mas o gol, aos 21 minutos, veio em um contragolpe. O Vasco atacou pela direita, com Puma Rodríguez. A zaga do Inter afastou para o alto. Alerrandro, ainda na intermediária defensiva, deu um leve desvio de cabeça, perfeito para Bernabei dominar e perceber Carbonero correndo. O colombiano acelerou, o argentino pifou e, com muita categoria, Carbonero fez de cavadinha, na saída de Léo Jardim.
Segundo gol
Dois minutos depois, o Vasco cometeu um erro infantil. Em uma cobrança de impedimento, a bola foi recuada para Léo Jardim. E o goleiro errou um passe na frente da área, dando um presente a Carbonero. O atacante apenas encostou para seu companheiro Alerrandro bater no canto e fazer 2 a 0.
A vantagem fez o Inter mostrar outra faceta, a de time maduro. O time administrou sem qualquer risco o primeiro tempo e foi para o vestiário com uma vitória sólida.
Segundo tempo
A segunda etapa mostrou um Vasco mais impetuoso. Com 50 segundos, o time chegou à frente e após uma escorada de Andrés Gómez, Nuno Moreira chutou e Anthoni defendeu. Aos sete minutos, Nuno Moreira bateu de fora da área, a bola desviou e assustou Anthoni.
O Inter é o time do contra-ataque furioso
O Inter atacou aos nove. Pressionado na saída de bola, o Vasco errou. Carbonero recuperou e entregou para Bernabei, que chutou sem ângulo, mas ainda sim fez Léo Jardim espalmar para escanteio.
Terceiro gol
No melhor momento do Vasco, que tentava pressionar, o Inter foi letal para chegar ao terceiro gol. Eram 16 minutos. Uma falta frontal a favor do time carioca. Puma chutou e a bola deu na barreira. Nuno pegou o rebote do outro lado e cruzou rasteiro. Bernabei pegou a bola e iniciou o contragolpe.
Ele passou para Alerrandro, que foi perfeito no pivô, dando o tempo para Carbonero arrancar. O colombiano também foi preciso no lançamento para Bernabei, que seguia correndo. O argentino manteve a fase goleadora e, com tranquilidade, tirou Léo Jardim da foto, fazendo 3 a 0 aos 18 minutos.
O quarto gol quase saiu aos 20, quando Bernabei arriscou de fora da área e Léo Jardim defendeu com o peito.
O Vasco esteve perto de diminuir em cruzamento de Lucas Piton e cabeceio de Barros, raspando a trave.
Quarto gol
E no ataque seguinte, o Inter não perdoou. Bernabei desarmou Puma pela esquerda, arrancou e cruzou rasteiro. Alerrandro fez o pivô e ajeitou para Carbonero marcar de dentro da área.
Ida para casa e provocação
O gol foi a senha para duas cenas: torcedores do Vasco, presentes em grande número, deixarem o Beira-Rio e colorados em massa provocarem Renato Portaluppi.
Pezzolano começou a mexer. Tirou Carbonero e Alerrandro e colocou Borré e Allex.
Gol do Vasco
Poucos vascaínos viram Andrés Gómez diminuir aos 39. Em jogada pela direita, ele chutou cruzado e Anthoni nada pôde fazer.
Logo depois, o Inter quase chegou ao quinto gol quando Vitinho bateu e Léo Jardim defendeu. Na cobrança ensaiada do escanteio, Vitinho recebeu na entrada da área e novamente chutou raspando a trave. Borré também teve sua chance, mas a conclusão saiu por pouco.
Tanto faz. O Inter acabou o jogo aos gritos de olé contra o Vasco. Grande despedida momentânea do Beira-Rio.
Brasileirão - 16ª rodada - 16/5/2026
Inter
Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Luiz Felipe, 40'/2ºT); Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo, 40'/2ºT), Vitinho e Bernabei (Benjamin, 45'/2ºT); Carbonero (Allex, 32'/2ºT) e Alerrandro (Borré, 32'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Tchê Tchê (Ramon Rique, 29'/2ºT); Nuno Moreira (David, 18'/2ºT), Andrés Gómez e Brenner (Hinestroza, 29'/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi.
Gols: Carbonero, aos 21, Alerrandro, aos 23 minutos do 1º tempo; Bernabei, aos 18, Carbonero, aos 25, Andrés Gómez, aos 39 minutos do 2º tempo.
Cartões amarelos: Carbonero, Matheus Bahia; Nuno Moreira, Andrés Gomez
Cartão vermelho: Cuesta
Local: Beira-Rio
Público: 21.411 (18.705 pagantes)
Renda: R$ 720.927,50
Início: 18h30min
Arbitragem: Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Próximo jogo
- Brasileirão - 17ª rodada
- 23/5/2026 - 17h
- Barradão (Salvador)
- Vitória x Inter
