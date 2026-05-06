Medalhões colorados terão na Recopa Gaúcha oportunidade para recuperar espaço

Alan Patrick e Borré perderam espaço com Paulo Pezzolano. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Dois dos maiores salários do Inter, duas das maiores estrelas do clube estarão em situação inimaginável na noite desta quarta-feira (6). Poucas semanas atrás, era inimaginável pensar que Alan Patrick e Borré estariam em campo em um jogo com o time reserva colorado.

Os dois estão em Pelotas para a disputa da Recopa Gaúcha, a partir das 20h. O Inter terá em campo apenas jogadores com baixa minutagem nas últimas semanas.

O salário de cada um deles é capaz de pagar toda a folha do Brasil de Pelotas, o adversário desta noite.

Os resultados claudicantes na arrancada do Brasileirão e a mudança de postura do time de Paulo Pezzolano vitimaram Alan Patrick. As características peculiares do camisa 10, de Bernabei e de Carbonero tornaram a equipe pequena demais para os três.

Novo protagonista

Bernabei se tornou a figura ofensiva mais decisiva do Inter nos jogos mais recentes a ponto de igualar os seis gols de Borré em 2026 e se tornar um dos artilheiros do elenco na temporada. Com suas atuações, o que eram duas vagas para para três jogadores se transformou em um lugar para dois jogadores.

Primeiro, Alan Patrick perdeu espaço nos jogos como visitante. Depois, também no Beira-Rio. A postura mais recuada do Inter nos jogos mais recentes o fez perder o lugar cativo na escalação.

O Inter se transformou em uma equipe que articula menos. O posicionamento mais defensivo necessita de um jogador de maior arranque para levar o time ao ataques. Eis a razão para Carbonero ser titular e Alan Patrick, banco.

De fora

Nas últimas 10 partidas do Inter, ele nem sequer saiu do banco contra Santos, Corinthians e Fluminense. Foi seis vezes titular.

O caso de Borré está ligado ao rendimento. São 14 jogos sem marcar gol pelo Inter. São três partidas como reserva. No período, Alerrandro, o seu substituto, concedeu três assistências e marcou um gol.