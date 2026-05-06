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Situação inimaginável
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Medalhões colorados terão na Recopa Gaúcha oportunidade para recuperar espaço

Alan Patrick e Borré devem ser titulares contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (6)

Valter Junior

De Pelotas

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