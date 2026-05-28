Matheus Bahia tem o desafio de fortalecer o lado esquerdo sem Bernabei no Inter

Matheus Bahia cavou lugar entre os titulares. Filipe Maciel / Inter/Divulgação

Discreto e eficiente, Matheus Bahia tem sido um fiador para que o Inter aproveite as melhores características de Bernabei. O jogador que veio do Bahia após uma temporada emprestado ao Ceará é um lateral-esquerdo defensor, que fecha espaços, faz cobertura e ajuda sem a bola.

Atacar? Só quando possível. É uma das características que o jogador precisa desenvolver para ganhar totalmente a confiança dos torcedores.

Com ele em campo, o Inter tem cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Claramente, o time teve mais estabilidade defensiva. E, por enquanto, Bernabei consegue ser, quase sozinho, uma potência ofensiva. O entrosamento funciona dessa forma mais simples até agora.

— Desde que cheguei ao clube, deixei claro que isso poderia acontecer, muito pela característica do time e pela maneira que o professor gosta de jogar. Acredito que estamos conseguindo alternar bem nos setores e tem sido uma parceria que vem dando certo, pois um acaba completando o outro dentro das partidas — avaliou Matheus Bahia, ao ge.globo.

Seu começo no Inter não surpreende. O ex-lateral André Luiz, um dos defensores mais goleadores da história colorada, atual auxiliar da comissão técnica de Guto Ferreira conhece bem Matheus Bahia:

— Foi nosso jogador lá no Bahia e nos ajudou bastante. Tecnicamente, é muito bom. Não é um lateral de força, que marca forte e sai para o ataque. É o cara mais da primeira linha. A contribuição dele no ataque é menor do que a de Bernabei. Vejo mais como um terceiro zagueiro mesmo.

Nova parceria pelo lado

Esse é justamente o problema da próxima partida. Expulso contra o Vitória, Bernabei está fora do confronto com o Bragantino, no domingo pela manhã. A tendência é pela utilização de Allex pelo setor. Na teoria e nas amostragens anteriores, é o jogador que mais se aproxima do argentino. Tem habilidade e força para levar a bola para a linha de fundo, também por ser canhoto.

Até por isso, a alternativa a ele parece ser Kayky, por ter a perna esquerda como preferencial e a velocidade como virtude. Escalar Carbonero pelo lado para manter Borré e Alerrandro juntos seria a terceira opção. Alan Patrick fica atrás na fila.

Os treinos de quinta e sexta definirão a estratégia de Pezzolano.