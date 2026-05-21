Lateral na época errada, chima na Orla e Copa do Mundo: a vida de Bernabei, o "todo-ladista" do Inter

Não se espante se, durante uma volta de bicicleta ou em uma corrida pela orla, estiver um cabeludo de franja e mate na mão, possivelmente rodeado de crianças e adolescentes vestido de vermelho. Ou no supermercado. Ou em um restaurante. Ou no shopping. Não tenha dúvida. É mesmo Bernabei. O argentino vive Porto Alegre como os porto-alegrenses. Claro, com as vantagens e desvantagens de ser jogador do Inter.

Costuma-se brincar que os volantes que correm de área a área não são meio-campistas, mas "todo-campistas". Bernabei é um "todo-ladista". Começou como lateral-esquerdo, atualmente é meia e várias vezes vira ponteiro. Está feliz demais em poder se soltar sabendo que há Matheus Bahia para ajudá-lo a marcar, uma debilidade óbvia e que está sendo trabalhada para ser dirimida.

Bernabei parece ser o lateral-esquerdo certo na época errada. Fosse 20 ou 30 anos atrás, quando o Brasil tinha Roberto Carlos, Marcelo, Sorín, Felipe, Athirson, Gilberto, Kléber, ele seria mais um dos tantos alas ofensivos. O futebol atual exige quase um zagueiro pela esquerda. É um desafio.

— Por isso sempre gostei do futebol brasileiro.

Melhorar a marcação certamente não será a maior dificuldade da vida do argentino de 25 anos. Duro mesmo era viver em Correa, cidade de 7 mil habitantes próxima a Rosario, em uma infância pobre, de quase caça e pesca para se alimentar. Alexandro Bernabei morava com os avós porque a mãe não tinha condições financeiras de mantê-lo e o pai, em suas palavras, "era um cara complicado". Começou a jogar bola porque, novamente citando-o, "era agitado demais e o futebol deixava cansado, pronto para dormir". A agitação continua até hoje, especialmente em campo.

Desde 2024 no Inter, Bernabei conheceu o bom e o ruim de vestir a camisa de um dos gigantes gaúchos. Na fase legal, vê sua dancinha de comemoração dos gols ser replicada por crianças e no Tik-tok. Na fase chata, é vaiado, criticado, xingado. Quase tudo depende do Gre-Nal, assim como ele. Quando deu assistência e fez gol, foi festejado. Quando levou cartão vermelho, viu o título gaúcho ruir na final do Gauchão.

Argentino comemora atual fase no Inter depois de altos e baixos desde que chegou em 2024. GZH / Reprodução

Sempre no oito e no 80. Com Bernabei não parece ter meio-termo. Não parece ter jogo-treino. Até o jornalismo de fofoca fez parte de sua trajetória. Como superar?

— Tenho bem claro de onde venho. É o que me faz continuar trabalhando e acreditar em mim. A crítica faz parte do futebol, os elogios também. Tem um monte de gente falando, e não só de mim. Cada pessoa sabe qual comentário afeta mais. Tem quem consiga conviver com isso. No meu caso, sempre quis continuar trabalhando, aconteça o que aconteça, nas boas e nas más fases, sem pensar lá na frente. Isso é muito importante para mim. Se erramos, daqui a três dias tem jogo de novo. E se errar, precisa continuar trabalhando. Senão sua cabeça afunda, fica sem personalidade. Também é bom ficar rodeado de pessoas boas, que acreditem em ti. A base de tudo é nunca parar de trabalhar e acreditar em si — responde.

A crítica faz parte do futebol, os elogios também. Tem um monte de gente falando, e não só de mim. BERNABEI

Foi nisso que se apegou para não deixar o Inter quando não recebia oportunidades de Coudet. Na chegada de Roger, estava por ir embora. Ao receber oportunidades, ficou. E foi tão bem que Paulo César Vasconcelos, um dos grandes comentaristas do Brasil, esqueceu que ele era argentino e pediu sua convocação à Seleção Brasileira. Depois, em tom de brincadeira, chegou a pedir sua naturalização.

— Pô, mas aí quem vai jogar pela Argentina? — ri Bernabei.

Nunca pode perder a esperança, sempre tem de continuar sonhando e trabalhar para isso. BERNABEI

Aliás, ele diz nem ter dúvida de que seus conterrâneos serão campeões nos próximos meses. Mas, mais do que isso, sonha em vestir a camisa albiceleste. A concorrência atual é dura, com Tagliafico, Acuña e Barco. Mas Tagliafico e Acuña estarão velhinhos na próxima. Bernabei terá 29 anos. Dá para sonhar com 2030?

— Nunca pode perder a esperança, sempre tem de continuar sonhando e trabalhar para isso. Porque quem sabe que amanhã recebe a ligação e precisa estar preparado.