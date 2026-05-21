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Lateral na época errada, chima na Orla e Copa do Mundo: a vida de Bernabei, o "todo-ladista" do Inter

Jogador argentino vive fase goleadora e pensa em disputar o Mundial de 2030

Rafael Diverio

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Vitória Nascimento

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