Jovens da base, Borré e Alan Patrick: o que disse Paulo Pezzolano após a Recopa Gaúcha do Inter; veja vídeo

Não foi fácil como era esperado, mas o Inter ficou com o título da Recopa Gaúcha deste ano. No Estádio Bento Freitas, a equipe venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e levantou a terceira taça da competição. Antes, havia vencido em 2016 e 2017.

Após o apito final, Paulo Pezzolano reconheceu as dificuldades da partida e disse que já esperava um jogo complexo, tanto por conta da postura adversária quanto por conta do gramado.

— É um jogo em que éramos obrigados a ganhar. Sabíamos que ia ser difícil, um time que ia estar fechado. O campo era muito difícil para jogar e ficou um pouco complexo. Não fizemos gols nas oportunidades que tivemos e depois ficou difícil. Mas ganhamos o jogo, tínhamos que ganhar — destacou o técnico.

O uruguaio fez elogios aos jogadores oriundos da base que estiveram em campo. Luiz Felipe, titular, e Fabrício Prado, por exemplo, estrearam no time profissional. Já Benjamin e Allex tiveram oportunidades na segunda etapa.

— Nós sabemos a importância dos meninos no clube. E eu fico feliz por eles, que sigam crescendo. Estamos muito perto dos meninos. Vamos trabalhando devagar, tem alguns meninos que tem grande qualidade e vão subindo. Mas tudo tem seu tempo, vai ir acontecendo — disse Pezzolano.

Alan Patrick e Borré

O técnico do Inter também foi questionado sobre a atuação dos experientes Alan Patrick e Borré, que foram titulares contra o Brasil de Pelotas.

— Eu dei a eles minutos, eles também queriam viajar. Eles estão muito focados, estão treinando muito. Futebol é momento, eles sabem. O gol do Rafa hoje dá confiança, estou feliz por ele, porque trabalha muito. Era um jogo difícil para Alan, mas ele fez coisas boas no primeiro tempo. No segundo, ficou mais fechado. Mas estou contente.

Além da dupla, Pezzolano fez elogios a Bruno Tabata, outro que começou como titular. Ele atuou no lado direito:

— Esse é o Tabata que eu conheço. Esse Tabata pode ajudar muito a gente também. Fez um jogo muito positivo.

Próximo jogo

O próximo jogo do Inter é neste sábado (9), às 16h, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O time gaúcho ocupa a 12ª colocação com 17 pontos e está a dois do primeiro clube da zona de rebaixamento, o Corinthians.

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