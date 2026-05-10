Invicto há cinco jogos, Inter saiu atrás no placar quatro vezes: "Não é fácil correr atrás"

Com o empate com o Coritiba, o Inter chegou a marca de cinco jogos sem perder: são três vitórias e dois empates. O que chama a atenção é que o time de Paulo Pezzolano saiu atrás no placar em quatro oportunidades do recorte.
Em ordem cronológica, as partidas foram: Athletic-MG 1x2 Inter, Botafogo 2x2 Inter, Inter 2x0 Fluminense, Brasil-PEL 1x2 Inter e Coritiba 2x2 Inter. A última derrota foi contra o Mirassol no Beira-Rio, por 2 a 1, em 19 de abril.
Por um lado, a defesa tem sido vazada antes e o time precisa buscar o resultado. Por outro, tem conseguido reagir na adversidade. Após o último confronto, o técnico Paulo Pezzolano falou sobre o assunto.
— Somos uma das defesas que menos sofreu gols. Mas a gente poderia ter feito o nosso antes. Não é fácil correr atrás do empate. Mas o time mostrou rebeldia e mostrou que lutamos até o último segundo. É muito positivo porque não é fácil virar os jogos — destacou o treinador no sábado (9).
No Brasileirão, o Colorado tem a 6ª melhor defesa: são 16 gols sofridos em 15 partidas. Por outro lado, é apenas o 15º ataque, com os mesmos 16 gols.