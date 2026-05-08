Invencibilidade recente e poucos gols: o retrospecto do Inter contra o Coritiba, fora de casa, no Brasileirão

Próximo adversário do Inter no Brasileirão, o Coritiba vem de um bom começo na competição, ocupando o oitavo lugar. Neste sábado (9), as equipes se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 15ª rodada.
Desde 2003, ano em que o campeonato passou a ser disputado no formato de pontos corridos, as duas equipes já se enfrentaram 14 vezes em solo paranaense pelo Brasileirão. O equilíbrio se destaca, mas o Inter pode se apegar no histórico recente favorável.
Entre os 14 jogos, o Inter soma quatro vitórias e quatro derrotas. Além disso, os times empataram outras seis vezes.
Entretanto, o clube gaúcho mantém uma invencibilidade de sete jogos contra o Coritiba no Couto Pereira. Desde a última derrota no Paraná, em 2012, o Inter tem três vitórias e quatro empates.
Outra curiosidade dos confrontos está no baixo índice de gols. A média entre as 14 partidas é de 1,71, ou seja, menos de dois por jogo.
Neste período, Coritiba e Inter chegaram a se enfrentar pela semifinal da Copa do Brasil, em 2009. No Couto Pereira, o Coxa venceu por 1 a 0, mas ficou fora da decisão, já que o Colorado saiu com a vitória no Beira-Rio por 3 a 1.
Jogos entre Coritiba e Inter, no Paraná, na era dos pontos corridos
- 22/06/2023 - Coritiba 0x1 Inter (Brasileirão)
- 23/10/2022 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)
- 08/08/2020 - Coritiba 0x1 Inter (Brasileirão)
- 23/06/2016 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)
- 12/09/2015 - Coritiba 0x1 Inter (Brasileirão)
- 21/05/2014 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)
- 1°/09/2013 - Coritiba 0x0 Inter (Brasileirão)
- 29/08/2012 - Coritiba 1x0 Inter (Brasileirão)
- 19/06/2011 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)
- 04/10/2009 - Coritiba 2x0 Inter (Brasileirão)
- 04/10/2008 - Coritiba 4x2 Inter (Brasileirão)
- 04/12/2005 - Coritiba 1x0 Inter (Brasileirão)
- 28/04/2004 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)
- 05/04/2003 - Coritiba 0x1 Inter (Brasileirão)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲