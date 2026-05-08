Invencibilidade recente e poucos gols: o retrospecto do Inter contra o Coritiba, fora de casa, no Brasileirão

Pedro Henrique fez o único gol do último confronto entre os times disputado no Couto Pereira. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Próximo adversário do Inter no Brasileirão, o Coritiba vem de um bom começo na competição, ocupando o oitavo lugar. Neste sábado (9), as equipes se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 15ª rodada.

Desde 2003, ano em que o campeonato passou a ser disputado no formato de pontos corridos, as duas equipes já se enfrentaram 14 vezes em solo paranaense pelo Brasileirão. O equilíbrio se destaca, mas o Inter pode se apegar no histórico recente favorável.

Entre os 14 jogos, o Inter soma quatro vitórias e quatro derrotas. Além disso, os times empataram outras seis vezes.

Entretanto, o clube gaúcho mantém uma invencibilidade de sete jogos contra o Coritiba no Couto Pereira. Desde a última derrota no Paraná, em 2012, o Inter tem três vitórias e quatro empates.

Outra curiosidade dos confrontos está no baixo índice de gols. A média entre as 14 partidas é de 1,71, ou seja, menos de dois por jogo.

Neste período, Coritiba e Inter chegaram a se enfrentar pela semifinal da Copa do Brasil, em 2009. No Couto Pereira, o Coxa venceu por 1 a 0, mas ficou fora da decisão, já que o Colorado saiu com a vitória no Beira-Rio por 3 a 1.

Jogos entre Coritiba e Inter, no Paraná, na era dos pontos corridos

22/06/2023 - Coritiba 0x1 Inter (Brasileirão)

23/10/2022 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)

08/08/2020 - Coritiba 0x1 Inter (Brasileirão)

23/06/2016 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)

12/09/2015 - Coritiba 0x1 Inter (Brasileirão)

21/05/2014 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)

1°/09/2013 - Coritiba 0x0 Inter (Brasileirão)

29/08/2012 - Coritiba 1x0 Inter (Brasileirão)

19/06/2011 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)

04/10/2009 - Coritiba 2x0 Inter (Brasileirão)

04/10/2008 - Coritiba 4x2 Inter (Brasileirão)

04/12/2005 - Coritiba 1x0 Inter (Brasileirão)

28/04/2004 - Coritiba 1x1 Inter (Brasileirão)

05/04/2003 - Coritiba 0x1 Inter (Brasileirão)