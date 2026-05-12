O Inter está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação veio com a vitória sobre o Athletic-MG por 3 a 2, nesta terça-feira (12), no Beira-Rio, no jogo de volta da quinta fase da competição.

Siga a repercussão da partida no Balanço Final, apresentado por Eduardo Gabardo. O programa vai ao ar ao vivo no site e app de GZH, no YouTube e na Rádio Gaúcha.

Os lances de Inter x Athletic-MG

Inter x Athletic-MG: equipes se enfrentam pela Copa do Brasil. Arte GZH

Confira a tabela da Copa do Brasil atualizada