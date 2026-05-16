Inter e Vasco se enfrentam neste sábado (16), às 18h30min, pela 16ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de empate em 2 a 2 com o Coritiba pelo Brasileirão. No meio da semana, a equipe venceu o Athletic-MG por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil.
A equipe do técnico Renato Portaluppi também se classificou no mata-mata, após empate em 2 a 2 com o Paysandu na quarta-feira (13). Pelo Brasileirão, os cariocas venceram o Athletico-PR por 1 a 0 na última rodada.
Escalações confirmadas para Inter x Vasco
Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Renato Portaluppi.
Arbitragem para Inter x Vasco
Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Onde assistir a Inter x Vasco
- GZH acompanha o jogo em tempo real
- Siga a narração torcedora em GZH
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida
- O Amazon Prime anuncia a transmissão
Como chegam Inter x Vasco
Inter
O Colorado inicia a rodada na 14ª posição, com 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas no Brasileirão.
Vasco
O time carioca inicia a rodada em oitavo, com 20 pontos. Ao longo do campeonato, soma cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas.
Ingressos para Inter x Vasco
Sócios: campeão do mundo — de R$ 16 a R$ 100; Nada vai nos separar — de R$ 32 a R$ 200; Não sócios: de R$ 65 a R$ 299. Para a área Coração do Gigante, acesse aqui. As bilheterias físicas estão localizadas no andar térreo do Edifício Garagem.
