O Inter goleou o Vasco por 4 a 1 na noite deste sábado (16) e se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Carbonero, duas vezes, Alerrandro e Bernabei marcaram os gols do Colorado.

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Os lances de Inter x Vasco

Inter x Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão. ArteZH

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