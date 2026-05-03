Inter x Fluminense hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Fluminense se enfrentam neste domingo (3), às 18h30min, pela 14ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de empate contra o Botafogo, na última rodada, e entra em campo ocupando o 17º lugar. Já o clube carioca venceu a última partida pelo Brasileirão e é o terceiro colocado.
Escalações confirmadas para Inter x Fluminense
Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Pezzolano
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Millán e Guilherme Arana; Facundo Bernal e Alisson; Soteldo, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia
Arbitragem para Inter x Fluminense
Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). VAR: Wagner Reway (SC)
Onde assistir a Inter x Fluminense
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Inter x Fluminense
Inter
Com 14 pontos, o Colorado precisa de uma vitória neste domingo, em casa, para se afastar da zona de rebaixamento. Para o duelo contra os cariocas, a principal novidade é a entrada de Matheus Bahia.
Já Alan Patrick fica na reserva, com Allex começando entre os titulares. No ataque, Alerrandro ganha sequência.
Fluminense
Apesar da boa campanha no Brasileirão, o Fluminense vive momento conturbado na Libertadores. O último jogo teve derrota para o Bolívar e o clube carioca é o lanterna do grupo.
Após a partida contra o Inter, o Flu terá um duelo importante pela competição continental e pode ser que alguns jogadores sejam poupados no Beira-Rio.
Ingressos para Inter x Fluminense
Sócios Campeão do Mundo: de R$ 16 a R$ 100; Nada vai nos separar: de R$ 32 a R$ 200; Não sócios: de R$ 65 a R$ 299; Para o setor Coração do Gigante, acesse aqui.
