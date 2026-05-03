O Inter bateu o Fluminense por 2 a 0 pela 14ª rodada do Brasileirão. Siga as informações do jogo no Beira-Rio na Jornada Digital da Gaúcha.

Com o resultado, além de quebrar uma seca sem vitória em casa, o Colorado deu um salto na tabela, saindo do Z-4 e abrindo posições longo da zona do rebaixamento.

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Inter e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão. ArteZH

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