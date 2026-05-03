O Inter bateu o Fluminense por 2 a 0 pela 14ª rodada do Brasileirão. Siga as informações do jogo no Beira-Rio na Jornada Digital da Gaúcha.
Com o resultado, além de quebrar uma seca sem vitória em casa, o Colorado deu um salto na tabela, saindo do Z-4 e abrindo posições longo da zona do rebaixamento.
Acompanhe ao vivo no site e app de GZH, no YouTube e na Rádio Gaúcha.
Acompanhe os lances de Inter x Fluminense
Confira a tabela do Brasileirão atualizada
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲