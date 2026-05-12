Inter e Athletic-MG se enfrentam nesta terça-feira (12), às 19h30min, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Colorado está em vantagem na disputa por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1.
O Inter vem de empate, na última rodada do Brasileirão, contra o Coritiba fora de casa. Já o Athletic ficou no 0 a 0 com o Cuiabá, em casa, pela Série B. Na Copa do Brasil, o confronto de ida terminou com vitória colorada por 2 a 1.
Escalações para Inter x Athletic
Inter: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Allex; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano
Athletic-MG: Luan Polli; Douglas Silva, Belezi, Jhonatan e Zeca; Cabezas, Gustavinho, Marcelo e Kauan Rodrigues; Gabriel Moysés. Técnico: Alex de Souza
Arbitragem para Inter x Athletic-MG
Lucas Casagrande, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (trio paranaense). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir a Inter x Athletic-MG
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Inter e Athletic-MG
Inter
São cinco jogos de invencibilidade e uma boa vantagem, obtida no jogo de ida, disputado em Florianópolis. A tendência é de que Paulo Pezzolano repita a equipe que iniciou contra o Coritiba no sábado.
Athletic-MG
Se vinha de bons resultados antes do jogo de ida, depois de perder para o Inter, a equipe de Minas Gerais não venceu mais. E perdeu seu artilheiro, o português Ronaldo, que sofreu grave lesão no joelho.
Ingressos para Inter x Athletic-MG
Sócios: campeão do mundo - de R$ 20 a R$ 100; Nada vai nos separar - de R$ 40 a R$ 200; Academia do Povo - R$ 10. Não sócios: de R$ 70 a R$ 299. Para a área Coração do Gigante, acesse aqui. As bilheterias físicas estão localizadas no andar térreo do Edifício Garagem.
