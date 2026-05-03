Inter vence o Fluminense, sobe na tabela e abre dois pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão

Aquela dívida de uns tempos atrás teve a primeira parcela quitada neste domingo (3). Em débito nos jogos no Beira-Rio pelo Brasileirão, o Inter voltou a vencer em casa depois de 42 dias e deixou de ser o pior mandante da competição. O 2 a 0 sobre o Fluminense trouxe consigo um salto na tabela.

O time de Paulo Pezzolano começou o dia no Z-4 e terminou o jogo na 12º colocação. São 17 pontos em 14 rodadas, dois a mais do que o Santos, o primeiro na zona de rebaixamento.

Antes de pensar no Coritiba, no sábado (9), o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas no meio da semana. O confronto no Bento Freitas é válido pela Recopa Gaúcha.

Primeiro tempo com placar aberto no fim

Um cronista conciso diria que quase nada aconteceu no primeiro tempo. O lance digno de nota foi o gol de Bernabei.

Não há espaço, no momento, para Alan Patrick, relataria uma crônica menos resumida. Pezzolano manteve o camisa 10 fora da escalação para manter Allex e uma formação no 4-4-2.

O resultado foi um grande esforço de marcação. Um jogo desenvolvido nas intermediárias e de poucos trabalho para os goleiros. No principal lance, Bernabei marcou o 1 a 0 próximo do intervalo.

Esta crônica, mais detalhista, narra que a primeira defesa de um goleiro foi de Fábio, aos 35 minutos. Sem dificuldade, segurou cobrança de falta de Bruno Henrique. Na outra ponta do campo, Anthoni nem este esforço necessitou fazer.

Até a finalização do camisa 8, tudo tentado escorreu pela linha de fundo, como as tentativas do mesmo Bruno Henrique e de Carbonero nos primeiros cinco minutos de jogo. Os lances foram consequência na marcação da equipe colorada.

A postura enérgica manteve a bola viva por boa parte da primeira etapa. O Fluminense recorreu à bola longa. O Inter nas conduções de Carbonero e em chutes de fora da área. Como o de Bernabei, mas não o do gol. Na sua primeira finalização, o argentino tentou um gol impossível. Ao mandar a mais de metro da trave, concluiu que dali era mesmo impossível de marcar.

Mas logo depois, aos 38 minutos, a conclusão foi outra. Após parede de Alerrandro, Bernabei bateu forte, agora de dentro da área, para abrir a contagem. É o máximo detalhe permitido dos primeiros 45 minutos.

Mais um gol na etapa final

Em um espaço de 45 segundos aconteceu bem mais do que em todo o primeiro tempo. Ainda tinha gente no banheiro e na fila do cachorro-quente quando Saverino triscou o travessão colorado. O chute saiu da isca da grande área. O relógio marcava 3 minutos.

Antes de o ponteiro completar uma volta inteira, Alerrandro ampliou. A jogada começou com Carbonero. Ele estendeu bola para Vitinho. Fabio salvou a tentativa do colorado, mas não o rebote. A bola caiu no pé do centroavante. Ele só chutou para o gol aberto.

Um erro de Victor Gabriel quase custou caro. Anthoni fez duas defesas para manter o placar do Fluminense zerado. No fim, as palmas ressurgiram no Beira-Rio para aquecer a noite gelada de Porto Alegre.

A coletiva do técnico Paulo Pezzolano após a vitória:

O que disse Abel Braga após a partida:

Confira a narração dos gols:

BRASILEIRÃO – 14ª RODADA – 3/5/2026

INTER (2)

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia, 24'/2ºT), Bernabei (Kayky, 43'/2ºT) e Allex (Vitinho, INT); Carbonero (Brian Aguirre, 39'/2ºT) e Alerrandro (Borré, 24'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.

FLUMINENSE (0)

Fábio; Jemmes (Savarino, INT), Millán e Freytes, Samuel Xavier, Bernal (Nonato, 17'/2ºT), Alisson (Hércules, 28'/2ºT), Canobbio (Serna, INT) e Guilherme Arana; Soteldo (Castillo, 28'/2ºT) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.

GOLS: Bernabei (I), aos 38min do 1º tempo; Alerrandro (I), aos 3min do 2º tempo;

Bernabei (I), aos 38min do 1º tempo; Alerrandro (I), aos 3min do 2º tempo; CARTÕES AMARELOS: Victor Gabriel, Allex, Bernabei, Bruno Gomes (I); Jemmes, Alisson, Serna (F);

Victor Gabriel, Allex, Bernabei, Bruno Gomes (I); Jemmes, Alisson, Serna (F); ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). VAR: Wagner Reway (SC);

Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). VAR: Wagner Reway (SC); PÚBLICO: 16.173 (14.349 pagantes);

16.173 (14.349 pagantes); RENDA: R$ 325.596;

R$ 325.596; LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Próximo jogo

Quarta-feira, 6/5 –20h

Brasil-Pel x Inter

Bento Freitas – Recopa Gaúcha