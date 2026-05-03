Inter

Alívio no Beira-Rio
Notícia

Inter vence o Fluminense, sobe na tabela e abre dois pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão

Bernabei e Alerrandro marcaram os gols no Beira-Rio. Com o resultado, time colorado ultrapassa o Grêmio no saldo

Valter Junior

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