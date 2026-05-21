Inter vence fora de casa e alcança terceira vitória consecutiva no Brasileirão sub-20 Série B

João Bezerra marcou um dos gols da vitória do Inter. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

O Inter venceu mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro sub-20. Na tarde de quarta-feira (20), a equipe bateu o Operário, do Paraná, fora de casa, por 2 a 1. Os gols colorados foram marcados pelo zagueiro João Dalla Corte e pelo atacante João Bezerra.

Após um começo negativo na competição, que culminou em mudanças nas categorias de base do clube, o Inter alcançou a terceira vitória consecutiva. O resultado deixa o time na sexta colocação do Grupo B, com nove pontos, a um de distância da zona de classificação para as quartas de final.

Dentro de campo, a equipe treinada por Leonardo Ramos contou com atletas já aproveitados no time profissional. Foi o caso dos defensores João Dalla Corte e Luiz Felipe, do volante Benjamin e dos atacantes João Bezerra e João Victor.

Na sétima e última rodada, a equipe encara o Paysandu, que já não tem chances de classificação, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, na quarta-feira (27). Em função de confrontos entre equipes que buscam a vaga na próxima fase, o Inter depende de si para ficar entre os quatro primeiros.

Os gols

Os três gols da partida saíram na etapa inicial. Após cobrança de escanteio de João Kempes, Luiz Gustavo desviou para o meio da área e João Dalla Corte completou para o fundo das redes.

O empate do Operário veio com Vitinho, em lance que exigiu defesa difícil do goleiro colorado Filipe Sírio. Mas o Inter buscou o gol da vitória a partir de bela jogada do lateral Luiz Felipe, que passou por dois adversários e foi derrubado na área. João Bezerra cobrou o pênalti e fez 2 a 1.