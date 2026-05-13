Inter vence Athletic e está nas oitavas de final da Copa do Brasil

Não dá para dizer que teve sustos porque em nenhum momento esteve eliminado. Mas tampouco foi com a facilidade esperada. O Inter avançou às oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Athletic por 3 a 2, gols de Borré, Allex e Bernabei, somando 5 a 3 no placar total da quinta fase.

O time de Paulo Pezzolano engrossou os cofres em R$ 3 milhões de premiação. Mas a atuação da equipe ficou longe de empolgar os 8.702 colorados presentes no Beira-Rio.

Foi com força máxima disponível e retornos de medalhões que Paulo Pezzolano escalou o time. Na defesa, manteve Bruno Gomes, Félix Torres e Victor Gabriel. Bernabei foi ala pela esquerda e Vitinho pela direita. O meio-campo contou com Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia sentiu dores no ombro e ficou de fora), Allex e Alan Patrick, com Borré de centroavante.

O primeiro tempo

No quinto minuto de jogo, o Inter deixou de abrir o placar. Borré ganhou pela direita, prendeu a bola e entregou para Allex. Ele tabelou com Vitinho, que entrou na área e cruzou rasteiro. Borré não dominou, mas Bernabei ficou com a sobra, livre na área. E chutou mal, por cima.

O Athletic incomodou aos 12. Allex foi desarmado no meio do campo e ficou caído, pedindo falta. O árbitro não deu, e o time mineiro avançou. Marcelo arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e saiu.

O Inter tinha controle do jogo e parecia questão de tempo para fazer o gol. Mais precisamente, 20 minutos. O lance começou em uma falta do lado direito da área. Bruno Henrique cruzou, a defesa afastou parcialmente, para a esquerda. Bernabei pegou o rebote, levou para o fundo e, em vez de cruzar, chutou forte. Houve um desvio no meio do caminho e Borré estava exatamente onde se espera estar um centroavante. Foi seu terceiro gol em três jogos seguidos.

Depois do gol, o Inter reduziu drasticamente o ritmo. E um time como o Inter sem estar 100%, corre riscos. Era passe errado na frente da área, lançamento do goleiro que batia em companheiro. Os avisos estavam dados. Aos 38, veio a punição. Kauan recebeu no pivô, colado em Félix Torres. E deu uma assistência perfeita para Ian Luccas, cara a cara com Rochet. O meia do Athletic teve habilidade para deslocar o goleiro: 1 a 1.

O empate fez o Inter acordar. Vitinho até enganou parte do estádio aos 42. Ele conduziu da direita para o meio e bateu de pé esquerdo. A bola foi na rede, mas do lado de fora, dando a impressão de gol. Mas foi apenas tiro de meta.

No lance seguinte, Bernabei fez um lançamento primoroso, em curva, na linha do meio do campo, pela esquerda. A bola encontrou o peito de Allex, que entrou em velocidade, segurou o tranco e chutou na saída de Luan Polli, fazendo o 2 a 1.

A vantagem foi fundamental para um intervalo mais tranquilo, já que no empate havia ameaça de vaia.

Segunda etapa

No vestiário, Pezzolano fez a primeira troca. Saiu Villagra, entrou Ronaldo.

Bem no começo, logo aos quatro minutos, a vida colorada ficou ainda mais fácil. Cabezas, em um lance quase na linha lateral, na intermediária, deu uma cotovelada em Bernabei. O árbitro, em campo, deu cartão amarelo. Mas após revisão no VAR, expulsou o jogador do Athletic.

Com um a mais, o Inter voltou a acelerar. Criou boa chance quando Vitinho fez jogada individual e deixou para Borré, que carimbou o travessão, mas estava impedido. Pouco depois, Alan Patrick desarmou Zeca e encostou para Bruno Henrique, que encheu o pé e obrigou Luan Polli a fazer grande defesa. Na cobrança de escanteio ensaiada, a bola viajou da esquerda para a direita, Bruno Gomes pegou de primeira, o goleiro defendeu parcialmente e Victor Gabriel, de cabeça, acertou o travessão.

Na sequência desses lances, o Inter voltou a entrar no modo preguiça e autossuficiência. Victor Gabriel enfeitou-se em uma saída de bola e proporcionou um ataque perigoso do Athletic, no qual Otusanya concluiu, sozinho, para fora. O lance acabou anulado por impedimento. Pezzolano gritou com a defesa inteira, aparentando pedir seriedade.

A desconcentração ficou evidente aos 21. O Athletic avançou pela esquerda, a bola foi cruzada lentamente, Victor Gabriel perdeu Ian Luccas de vista, Rochet não saiu. O time mineiro empatou com um a menos.

Pezzolano fez três trocas simultâneas. Saíram Bruno Henrique, Vitinho e Allex, entraram Aguirre, Kayky e Bruno Tabata.

Menos mal para o Colorado é que a prova de que bastava querer um pouquinho que a vitória viria. Alan Patrick, aos 25, conduziu pelo meio e viu Bernabei arrancando na esquerda. O passe foi na medida, o chute do argentino perfeito. 3 a 2.

O quarto gol poderia ter saído aos 31. Borré começou a jogada pela esquerda e achou Tabata. O cruzamento ficou um pouco fora do alcance de Bruno Gomes, que se recuperou, trouxe para o pé esquerdo e chutou, Luan Polli defendeu.

A última troca ocorreu aos 36, com Bruno Gomes dando lugar a Alan Rodríguez. Ela veio pouco depois de Alan Patrick quase ampliar em cabeceio que passou perto da trave.

Com a vantagem no placar e no número de jogadores, coube ao Inter administrar o resultado e já pensar no Vasco, no sábado (16). Para a sequência do Brasileirão, a classificação serve de combustível. A atuação, de alerta.

Confira na íntegra a coletiva de Paulo Pezzolano:

Copa do Brasil — 5ª fase (volta) — 12/5/2026

Inter (3)

Rochet; Bruno Gomes (Alan Rodríguez, 36'/2ºT), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra (Ronaldo, int.), Bruno Henrique (Bruno Tabata, 22'/2ºT), Allex (Kayky, 22'/2ºT), Alan Patrick e Vitinho (Aguirre, 22'/2ºT); Borré. Técnico: Paulo Pezzolano

Athletic (2)

Luan Polli; Douglas Silva (João Miguel, 8'/2ºT), Jhonatan Silva, Lucas Belezi e Zeca; Ian Luccas (Max, 34'/2ºT), Cabezas e Marcelo (Diogo Batista, 34'/2ºT); Gustavinho (Sam Otusanya, 8'/2ºT), Kauan (Bruninho, 8'/2ºT) e Gabriel Moyses. Técnico: Alex de Souza

Gols: Borré, aos 20, Ian Luccas, aos 38, Allex, aos 43 minutos do 1º tempo; Ian Luccas, aos 21, Bernabei, aos 23

Cartão vermelho: Cabezas

Local: Beira-Rio

Público: 8.702 (7.359 pagantes)

Renda: R$ 144.131

Arbitragem: Lucas Casagrande, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (trio do PR). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Próximo jogo

Brasileirão - 16ª rodada

16/5/2026 - 18h30min

Beira-Rio

Inter x Vasco

Veja a narração dos gols na Gaúcha: