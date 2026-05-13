Inter tira lições após classificação suada: “Temos de estar 100%, se estamos em 99% acontecem essas coisas”

Inter voltou a vencer, com um 3 a 2 sobre o Athletic-MG. Ricardo Duarte / SC Internacional

Se é possível aprender também nas vitórias, a partida do Inter contra o Athletic deixou uma lição valiosa para os gaúchos.

A classificação às oitavas da Copa do Brasil veio com novo triunfo sobre os mineiros, 3 a 2 no Beira-Rio (depois do 2 a 1 na ida, no Orlando Scarpelli), mas com desempenho abaixo do ideal.

O reconhecimento de que repetir uma atuação assim trará problemas veio de dentro do vestiário. Paulo Pezzolano fez um resumo sobre sua equipe:

— Não somos um time para estar desligado. Temos de estar 100%. Se estamos no 99%, acontecem essas coisas.

Próximo desafio

Paulo Pezzolano durante o jogo contra o Athletic. Renan Mattos / Agencia RBS

É com base nisso que o uruguaio trabalhará de agora em diante para enfrentar o Vasco, às 18h30min de sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. É o último jogo do Beira-Rio nos próximos dois meses, já que o calendário terá uma pausa durante a Copa do Mundo.

O técnico vai cobrar os jogadores pelos momentos em que o time ficou desconcentrado. E elogiar o que considerou positivo.

Problemas no gol

Rochet voltou a falhar na noite de terça-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

— Ganhamos. Sei que querem falar sobre o erro do Rochet ou de algum jogador particular, mas ganhamos. Passamos de fase, seguimos a sequência de jogos que vínhamos tendo positiva, tem muita coisa positiva — avaliou Pezzolano.

Mas Rochet é um ponto a ser tratado. Foram duas falhas seguidas em dois jogos. Saiu de campo sendo xingado pela torcida.

Pontos positivos

De positivo, a nova vitória, que aumentou para seis a série invicta. Também os R$ 3 milhões para os cofres. E o terceiro jogo seguido com gol de Borré.

Borré voltou a marcar pelo Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

E uma classificação em um jogo que teve quase tudo modorrento: menos de 9 mil pessoas no estádio, a vantagem da ida, a morosidade em campo e os erros por falta de concentração ou excesso de confiança.

As lições estão claras para o Inter não repetir as falhas. Contra o Vasco, elas certamente cobrarão um preço maior.