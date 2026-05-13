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Inter tira lições após classificação suada: “Temos de estar 100%, se estamos em 99% acontecem essas coisas”

Paulo Pezzolano comemorou a vitória sobre o Athletic-MG e a chegada às oitavas de final, mas reforçou a necessidade de mais atenção

Rafael Diverio

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