Inter se reapresenta com novidades sobre Rochet e Mercado; confira como foi o treino

A reapresentação do Inter na manhã desta terça-feira (5) contou com Sérgio Rochet e Gabriel Mercado trabalhando no gramado pela primeira vez desde que se machucaram. As imagens divulgadas pelo clube mostram o goleiro segurando bolas, enquanto o zagueiro estava separado do elenco, de chuteiras, fazendo passes.

Em 19 de abril, a assessoria de imprensa colorada informou que o uruguaio teve uma contusão na panturrilha direita. Agora, o camisa 1 está sendo preparado para o confronto com o Coritiba, no sábado (9), pelo Brasileirão. A presença, porém, ainda é incerta.

O argentino se recupera de uma lesão de grande extensão no adutor da coxa direita, divulgada em 24 de abril. Segundo o clube, Mercado realiza atividades de fisioterapia. Paulo Pezzolano revelou que espera contar com o defensor no mês de maio, antes da parada para a Copa do Mundo.

Como foi o treino

O grupo de jogadores foi dividido em dois. Os titulares do jogo contra o Fluminense, no último domingo (3), fizeram trabalhos físicos.

Atletas descansados trabalharam com bola. Parte destes, somados a jovens da categoria sub-20, viajam nesta terça para Pelotas, onde o Inter enfrenta o Brasil-PEL, às 20h de quarta (6). Partida no Bento Freitas vale o título da Recopa Gaúcha 2026.

O técnico Paulo Pezzolano ainda comanda a atividade de quarta com parte dos titulares, focados no jogo contra o Coritiba. Depois, ele viaja para o sul do estado para comanda a equipe na competição estadual.