Inter

Boa fase
Notícia

Inter se despede, por ora, do Beira-Rio com melhor atuação do ano e esperança de voos mais altos no Brasileirão

Semana colorada abre com a tranquilidade da goleada sobre o Vasco e sequência invicta

Rafael Diverio

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