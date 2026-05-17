Inter se despede, por ora, do Beira-Rio com melhor atuação do ano e esperança de voos mais altos no Brasileirão

Inter, de branco, atropelou o Vasco no sábado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A despedida momentânea do Beira-Rio apresentou a melhor versão do Inter. Ao menos a melhor possível para o momento, nas palavras de quem mais conhece o time. Paulo Pezzolano, no 4 a 1 sobre o Vasco, mostrou do que seu time é capaz mesmo sem a característica preferida do treinador. Uma equipe intensa, atenta e veloz para contra-atacar e ser letal nas escapadas.

Dos quatro gols do Inter, dois começaram em bolas recuperadas dentro da própria área. No primeiro, um cruzamento da direita foi cortado e virou gol em poucos toques. No terceiro, uma falta na barreira foi dominada por Bernabei no rebote e ele mesmo foi o autor. O segundo e o quarto nasceram em desarmes após pressão.

A noite foi iluminada para três jogadores em especial: Alerrandro fez um gol e deu uma assistência, Bernabei fez um gol e deu uma assistência e Carbonero fez dois gols e deu outras duas assistências.

— Fiquei muito feliz, foi uma atuação boa. Veio o resultado por completo. Em outros jogos estávamos bem e não ganhávamos, e atuação boa sem resultado não serve para nada — comentou Pezzolano.

O treinador evitou exagerar na comemoração. Falou em esquecer o resultado e já pensar no Vitória, adversário do próximo sábado. Lamentou não ter mais jogo no Beira-Rio até o final de julho e não quis projetar voos mais altos.

— Quando estávamos na fase ruim, tínhamos vários jogos em casa. Agora que engatamos as vitórias, não temos. É uma pena porque estamos em um bom momento, mas fica uma imagem bonita para a volta, esperamos seguir assim. Sobre pelo que brigamos, vamos deixar para o final do campeonato — finalizou.

A noite especial de Bernabei ainda teve emoção. Na entrevista de final de jogo, chorou ao lembrar as dificuldades do ano passado:

— Estou muito contente pelo time. Está tudo funcionando bem. Fico feliz pela nossa torcida, pela família, pelo que estamos passando. Vamos continuar aproveitando e tendo confiança. Todo trabalho tem recompensa.

Alerrandro, que estava junto, abraçou o companheiro e completou:

— Estamos aproveitando bem a fase do Bernabei. Ficamos felizes por ele e pelo time.

Para o jogo de sábado que vem, Carbonero, um dos melhores em campo, está fora. Ele levou o terceiro amarelo ao tirar a camisa para comemorar o primeiro gol. Pezzolano terá de escolher entre Borré, Alan Patrick e Allex para ser o companheiro de Alerrandro.

Confira a entrevista de Pezzolano