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Maré virou
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Inter se despede do Beira-Rio no primeiro semestre com vitórias e deixa a "lanterna de mandante" do Brasileirão

São três triunfos nos últimos três jogos como anfitrião, contra Vasco, Fluminense e Athletic-MG

Lucas Katsurayama

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