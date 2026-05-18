Inter se despede do Beira-Rio no primeiro semestre com vitórias e deixa a "lanterna de mandante" do Brasileirão

Vitória sobre o Vasco, no sábado (16), foi a última partida do Inter no Beira-Rio no primeiro semestre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Há poucas semanas, jogar no Beira-Rio parecia um problema para o Inter. Apesar do bom aproveitamento fora de casa, o time de Pezzolano era o pior mandante do Brasileirão, e, por isso, chegou a entrar na zona de rebaixamento.

A maré virou: são três vitórias nos últimos três jogos como anfitrião — os últimos antes da parada para a Copa do Mundo. Dois pelo Brasileirão, contra Fluminense e Vasco, e um pela Copa do Brasil, contra o Athletic-MG.

Antes disso, a última partida no Beira-Rio foi a derrota por 2 a 1 para o Mirassol. Até então, a equipe tinha uma vitória, dois empates e quatro derrotas na competição de pontos corridos, a pior campanha como mandante. Agora, é 14º no recorte.

A virada de chave, coincidência ou não, veio exatamente após o técnico assumir uma "dívida" com a torcida. A fala ocorreu depois do empate em 2 a 2 com o Botafogo, fora de casa, em 25 de abril.

— O que está faltando é somar dentro de casa. Se melhorarmos em casa, falaremos de outro lugar na tabela. Eu tenho uma dívida de ganhar em casa. Vamos tentar isso pela nossa torcida. Depende de mim, e vamos conseguir — disse Paulo Pezzolano.

O Inter ainda entra em campo no primeiro semestre, mas não mais em sua casa. Até a parada para a Copa, o Colorado visita o Vitória no próximo sábado (23) e o Bragantino no outro domingo (31).

O próximo jogo no Beira-Rio será na semana do dia 22 de julho, ainda sem data definida, contra o Cruzeiro, também pelo Brasileirão.