Inter revela novo uniforme; jogadores usam camisa em homenagem a Fernandão

A camisa polo carrega o nome e número de Fernandão. Inter / Divulgação

O Internacional apresentou a nova camisa branca para a temporada 2026 na chegada da delegação ao Beira-Rio para o duelo diante do Fluminense, na noite deste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O uniforme é alusivo aos 20 anos do título do Mundial de Clubes, quando o Colorado bateu o Barcelona no Japão. O clube iniciou a pré-venda do novo uniforme no dia 6 de abril.

Todos os jogadores chegaram ao Beira-Rio vestindo a camisa 9, com o nome de Fernandão, ídolo do clube e capitão nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 2006.

No sábado, imagens da camisa vazaram nas redes sociais. O Inter anuncia que as vendas começam em 8 de maio, a partir das 10h, nas lojas oficiais do clube.

O modelo é predominantemente branco, tem a gola polo e detalhes em dourado nas mangas e o distintivo que remete ao utilizado em 2006 no título mundial. Acima, as quatro estrelas dos títulos nacionais (três Brasileirões e uma Copa do Brasil) abaixo de uma maior, referente ao título da Libertadores.

A pré-venda, inclusive, é de 2.006 camisas brancas e de mangas longas, assim como o modelo que Inter vestiu na vitória sobre o Barcelona em Yokohama. No dia 5 de abril, na vitória contra o Corinthians pelo Brasileirão, os jogadores do Inter entraram em campo com "campeão mundial" escrito em japonês.